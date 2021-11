Rugby - Les costauds de la deuxième ligne du CAB

"Les plus grands et les plus costauds du pack", la 2e ligne du CAB à l'entraînement

Quand on lui pose la question, Victor Lebas analyse son poste de cette manière : "Ce sont généralement les joueurs les plus grands et les plus costauds du pack. Donc, c'est des joueurs de combat, d'abord, qui doivent être concentrés sur les fondamentaux, que ce soit sur la mêlée ou sur la touche. Généralement, on est aussi régulièrement utilisé que les troisièmes lignes pour _sauter en touche et récupérer des ballons_. Sur la mêlée, on a un travail primordial qui est d'apporter le maximum de points et le maximum de poussée à nos premières lignes pour les faire avancer."

Un poste prédestiné ?

Le Corrézien n'était pas deuxième ligne au départ, mais plutôt troisième ligne en Espoirs. Son collègue Lucas Paulos, lui non plus, n'était pas deuxième ligne à l'origine. Il était positionné en 8 car plus grand. Pourtant, pour lui, c'est presque dans ses veines depuis le début : "Tu ne le décides pas. Tu es né avec ça. Soit tu es plus grand, soit tu es plus lourd, soit tu es plus costaud et tu joues à droite. Soit tu es moins léger, tu sautes plus rapidement, tu es explosif et tu joues en touche, à gauche. Ici, des fois on joue à gauche, à droite. Normalement, c'est ça, le rôle des cadres, c'est plutôt la touche. Et les cinq c'est plus de combat, la mêlée, les ballons portés, la défense."

Des travailleurs de l'ombre

Plus costauds, les deuxièmes lignes sont aussi considérés comme des travailleurs de l'ombre explique Victor Lebas : "Sur le terrain, on ne nous voit pas énormément. Généralement, on nous voit porter le ballon et essayer de faire avancer l'équipe. Je ne sais pas, peut-être porter quatre ou cinq ballons dans le match maximum. Après _le travail essentiel c'est dans les rucks_, donc on n'est pas là pour faire de grandes envolées, généralement."

La taille, le poids, l'explosivité...

Parmi les deuxièmes lignes du Top 14, certains sont très grands. À Brive, seul Steevy Cerqueira dépasse les deux mètres. Mais, ce n'est pas un problème pour Victor Lebas : "Le fait d'être un peu plus petit, on compense ça par notre explosivité. Moi, je suis pas le plus grand deuxième du Top 14, ça, c'est sûr. Mais le fait d'avoir de très bons lifts de mecs comme Lucas, par exemple, qui font deux mètres et de pouvoir être jeté en l'air, je compense forcément la taille que je n'ai pas par cette explosivité et mes sauts pour se mettre au niveau des autres."

L'explosivité certes, mais en mêlée, il faut aussi du poids. Les plus gros deuxièmes lignes font 120kg à Brive, ça reste important pour Lucas Paulos : "C'est bien mieux si tu fais plus de kilos. Ce n'est pas facile à bouger un deuxième ligne qui fait 150 kg... Comme fait Skelton : 135... 140... Je ne sais pas exactement à combien il est là. Mais, nous on a de la chance. Nous deuxièmes lignes sont à peu près tous du même gabarit, donc c'est bien. Mais c'est aussi important quand tu es plus grand et plus lourd."

En touche comme en mêlée, le deuxième ligne doit être important en conquête pour obtenir des résultats avec son équipe.