Rugby - Les deux limougeaudes Pauline Bourdon et Agathe Sochat ensemble pour la tournée d'automne

Deux limougeaudes font partie du groupe qui va affronter de gros morceaux en ce mois de novembre : l'Afrique du Sud samedi et deux confrontations contre les néo-zélandaises le 13 et le 20 novembre prochain. La demi-de-mêlée Pauline Bourdon et la talonneuse Agathe Sochat se connaissent bien...

C'est à l'USAL que les deux jeunes filles se sont formées il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, les deux joueuses se retrouvent au sein du XV de France. "C'est un sacré clin d'œil" souligne la talonneuse Agathe Sochat. "Des fois, on est un peu dans la routine de nos entraînements. Mais quand on réfléchit, on se dit qu'on est deux à venir de Limoges depuis qu'on a fait pas mal de joueurs ensemble, depuis qu'on est petites."

"C'est chouette de pouvoir avoir à la fois joué en benjamins à Limoges ensemble et en équipe de France ensemble. C'est sûr que c'est quelque chose de fort"

Des joueuses régulièrement sélectionnées

Avec Pauline Bourdon, Agathe Sochat a disputé de nombreux matchs, jusqu'à se retrouver titulaire lors des derniers matchs de l'année au talon. "Je me sens très bien, ça fait plusieurs fois que j'ai du temps de jeu, donc c'est chouette", se satisfait Agathe Sochat. "Mais on est toujours qu'invité en équipe de France" tempère la prudente talonneuse.

Idem, lorsqu'on pose la question à Pauline Bourdon sur son rôle de "cadre" au sein de l'effectif, la joueuse botte légèrement en touche, tout en avouant qu'avec son rôle de demi-de-mêlée, elle a un rôle de "leader stratégique". "J'essaie de faire au mieux sans me perdre aussi sur le terrain" explique la jeune limougeaude, sans perdre de vue aussi que "porter les couleurs de l'équipe de France, c'est toujours une fierté."

Des joueuses qui ont quitté leur club en même temps

Coïncidence : en septembre, les deux joueuses ont quitté leur club en même temps. Agathe Sochat a filé de Montpellier à Bordeaux son ancien club où elle a disputé plusieurs parties, dont un match en fermeture de rideau de UBB-CAB. Quant à Pauline Bourdon est partie de Bayonne à Toulouse, où elle a retrouvé certaines internationales et des "copines".

Important en terme de repères pour l'équipe de France. "On réitère à chaque fois des belles performances, même si on perd contre les Anglais en finale du tournoi. Mais en tout cas, niveau performance et niveau jeu, on arrive bien à se trouver. On essaie d'avoir des bons repères. Il faut continuer sur cette dynamique et et surtout sur mesure sur cette tournée d'automne" complète la demi-de-mêlée internationale.

Pour cela, de gros tests attendent nos deux limougeaudes. L'Afrique du Sud ce samedi à Vannes, avant deux confrontations contre les All-Blacks. Non retenues dans les 23 qui joueront ce week-end, les deux joueuses pourraient bien avoir été préservées pour ce double affrontement. "Les Blacks sont les championnes du monde en titre, donc c'est toujours des confrontations qui sont intéressantes. L'Afrique du Sud, c'est une équipe que l'on aura dans notre poule pour la Coupe du monde l'an prochain" analyse la talonneuse.

"Il y a donc beaucoup d'excitation et il faudra être performantes, parce que ça va compter pour la suite, notamment à la coupe du monde."

Pourrons-nous avoir deux limougeaudes à la prochaine Coupe du Monde ? "J'espère. En tout cas, je pense qu'on fera tout pour et on verra" sourit Agathe Sochat.