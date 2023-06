Rugby - Les dirigeants du CA Brive s'expriment enfin sur la descente en Pro D2

Si l'issue est déjà connue depuis presque un mois, les dirigeants du CA Brive, jusque là muets, ont décidé ce mercredi 7 juin de prendre la parole par le biais d'une visioconférence de presse. Il s'agissait d'acter par des mots la descente en Pro D2 du club. Il est donc évident que personne entre le président Simon Gillham et le directeur général Xavier Ric ne pouvait être heureux d'un tel moment.

A tel point, selon le président du CA Brive, qu'il a été dur à planifier. "Il a fallu qu'on digère et qu'on discute entre nous" explique le président Gillham, qui a rencontré avec l'équipe dirigeante les partenaires du Premium Club mardi soir. Sur le plan sportif, il est évident que le constat est mauvais. "Appelons un chat un chat, c'est un échec" continue le président, "On est tous responsables de cet échec, en commençant par l'équipe dirigeante."

Un recrutement en fin de saison dernière qui a "appauvri la qualité du groupe"

Pour Simon Gillham, une des raisons tient au recrutement de l'an dernier (13 départs pour 8 arrivées). "Nos problèmes ont démarré en 2021/2022, avec cette saison où on fait cette fin de saison désastreuse et où on se sauve in-extremis à la dernière journée contre le Stade Français." Ce qui aurait mis le club dans des difficultés de recrutement. "Heureusement qu'on est resté en Top 14" continue le président rétrospectivement, "mais peut-être que l'an dernier, une saison en Pro D2, ça aurait été un mal pour un bien".

Quoiqu'il en soit, cette fin malheureuse est désormais lue par tous comme une sorte de "reculer pour mieux sauter". "Désormais, on y est. Donc c'est un mal pour un bien. Pour se poser les bonnes questions et se reconstruire".

Sachant, expliquent en choeur Xavier Ric et Simon Gillham, que les trois autres piliers du CA Brive (formation, infrastructures et RSE) se portent très bien. "Actuellement, on récolte les fruits du travail de formation" souligne le directeur général, "avec l'émergence de Mathis (Ferté), Tom (Raffy), Léo (Carbonneau), des jeunes issus du bassin briviste et qui sont attachés au maillot cabiste".

Pour la saison 2023/2024, rendez-vous lundi

Les dirigeants n'ont pas esquissé les contours de la saison sportive du CAB en Pro D2. Ils ont renvoyé à une conférence de presse qui se tiendra lundi matin. Quid des recrues après la vingtaine de départs ? "L'équipe sportive a super bien travaillé" estimait Simon Gillham sans trahir de secrets. "On va vraiment passer à autre chose". On attend désormais de voir...