Rugby - Les entraînements collectifs reprennent au CA Brive après la crise liée au Covid-19

Seul un jour et son groupe d'entraînement est isolé des entraînements collectifs (image d'illustration)

On entrevoit le bout du tunnel, même si ce n'est pas encore celui du stade Amédée Domenech, ou même celui du stade Marcel-Michelin ce samedi. Néanmoins, c'est un petit événement qui se passe ce mardi après-midi sur le terrain d'entraînement du CA Brive. Des dizaines de joueurs de rugby, accompagnés par leur coach Jeremy Davidson et leur staff, quasiment tous au complet. Les entraînements collectifs peuvent reprendre à Brive, à quelques jours d'un match déterminant contre Clermont.

Un joueur et son groupe isolé

C'est donc une très bonne nouvelle qu'a communiqué le club en ce début d'après-midi. Il y en a une un peu moins bonne. Un joueur a été testé positif à la Covid-19. Conformément au protocole de la Ligue Nationale de Rugby, il est placé à l'isolement, ainsi que son groupe d'entraînement, considéré comme cas-contact, et où on retrouve des joueurs de divers postes, afin de pénaliser le moins le staff.

Le retour des entraînements collectifs est une bonne chose pour le groupe, comme le confirme le capitaine Saïd Hirèche. "Ca faisait quelques jours qu'on restait à la maison. Même si on s'est entraîné par petits groupes, c'est bien de retoucher au ballon. Le rugby, c'est un sport collectif" souligne l'homme fort de la troisième ligne corrézienne. Ce n'est pas Thomas Acquier, le talonneur et cadre de l'équipe, qui dira le contraire. "Les mêlées, la touche, ce sont des réglages collectifs. Rien ne peut se faire seul. S'entraîner collectivement sera primordial pour faire une belle prestation samedi à Clermont."

Car les brivistes n'oublient pas le match contre Clermont, ce derby du Massif Central qui constituera un match finalement bien capital pour relancer la machine. "Et _acquérir le maintien le plus tôt possible"_assure Thomas Acquier. La seule vraie question reste : avec quel effectif ?