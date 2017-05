RUGBY : Les entraineurs du CS Bourgoin-Jallieu jettent l'éponge

Nouvelle épisode des tourments du CSBJ. Richard McClintock le manager Ciel et Grenat et Alexandre Péclier, en charge des arrières s'en vont, conséquence des remous qui agitent le club depuis plusieurs semaines.

Le CS Bourgoin-Jallieu vit décidément des jours agités. Dernier de Pro D2, et placé mardi en liquidation judiciaire, le club de rugby Berjallien a samedi vu ses entraîneurs s'en aller. Richard McClintock, arrivé en cours de saison, et Alexandre Péclier l'ont annoncé dans un communiqué, sur fond de vives tensions avec l'association.

"Le club plus important que nos deux personnes" R.McClintock ex manager du CSBJ

Une décision qui s'inscrit dans le contexte d'un avenir incertain pour le CSBJ. Le manager et l'entraîneur en charge des arrières, ont ces dernières semaines présenté un projet de relance du club, avec l'annonce de nouveau investisseurs prés a injecter de l'argent (dix millions d'euros sur cinq ans). Mais depuis le dépôt de bilan, c'est l'association qui décide et son comité directeur a fait savoir qu'il voulait faire table rase du passé, et ne plus travailler avec des personnes ayant dirigé le CSBJ ces dernières années. Exit donc R.McClintock et Alexandre Péclier. Les deux hommes ont finalement rendu leur tablier pour la bonne cause selon l'ancien manager : " Le club est plus important que nos deux personnes, si ce départ peut permettre un rapprochement avec nos financiers, si ça peut permettre que ce club là puisse se relever, ça passe au dessus de la présence de Péclier et McClintock ".

Il s'agit du dernier développement de la passe d'arme que se livrent depuis plusieurs semaines le staff du CSBJ et l'association. D'ailleurs Richard McClintock a aussi envoyé un message au comité directeur : " Ce n'est pas nous qui avons les clefs du camion, certains le répète assez depuis quelques jours, et bien à eux de le conduire. on va voir s'il amènent des solutions à tous les problèmes qu'ils vont rencontrer ".

Les tourments du CSBJ ne sont certainement pas terminé la semaine prochaine la DNACG, devrait faire connaitre sa décision concernant le club Berjallien.