Rugby - Les équipes féminines du CA Brive continuent leur progression cette saison

On les avait quittées en octobre alors qu'elles étaient sur le point de débuter leur saison. Après 4 rencontres, les équipes se portent plutôt bien, à en croire Romain Cabanero. Il est le responsable des équipes féminines au CA Brive.

"On sort de quatre journées avec deux victoires et deux défaites" note le manager. Néanmoins, parmi elles, il y a deux grosses défaites face à deux équipes réserves : le Stade Bordelais à domicile et Rennes à l'extérieur. "Ce sont deux défaites somme toute logique" estime Romain Cabanero, "mais sur lequel on est déçu, parce qu'on n'aurait pas dû prendre autant de points."

Le derby contre l'ASM remporté : "un vrai match d'adulte pour le groupe"

L'un des points qui frustrent les entraîneurs, c'est le manque de rigueur défensive. Un point qui sera à travailler dans les prochaines semaines. Malgré tout, les coachs sont satisfaits de la progression des joueuses. "On construit bien. Quand on est concerné et qu'on veut mettre en place notre jeu, on commence à devenir intéressant." L'un des faits marquants pour Romain Cabanero est la victoire le 10 octobre dernier des brivistes face à leurs rivales clermontoises. "On a gagné chez nous contre le derby, contre l'ASM (19-17). Les filles ont fait preuve d'abnégation. C'était un match compliqué face à une très belle équipe. Les années précédentes, on aurait perdu un match comme celui là alors que là, on a fait la course en tête en permanence. _C'est un vrai match d'adultes._"

Si les féminines séniors tiennent leur match-référence, le prochain reste encore plus important pour le championnat. Brive, actuellement sixième du groupe, va affronter le leader, Joué-les-Tours (dimanche, 15 heures). "On va avoir un autre gros match" estime l'entraîneur, après Evreux en début de saison. "C'est une rencontre que l'on attend. Ce club est, avec nous, un concurrent direct pour les premières places du championnat. Ça va être un moment de vérité, même si le match se déroule à l'extérieur."

Lina Tuy sélectionnée avec l'équipe de France à 7

Parmi les annonces de ces derniers mois, la sélection en équipe de France à 7 de Lina Tuy, jeune joueuse surclassée qui va participer avec France Développement au tournoi de Hilton de Tours la semaine prochaine. "Avec un an d'avance, participer à la grande équipe à 7 adulte à seulement 17, c'est une grande satisfaction" se réjouit son coach Romain Cabanero.

"Lina est une joueuse talentueuse, qui en plus est adorable. On la suit depuis des années, elle mérite sa sélection. Elle fait preuve de gentillesse, elle s'adapte énormément" explique le manager briviste, pour qui elle représente, à sa manière, cette nouvelle génération qui existe chez les cadettes brivistes. "Pour moi, c'est la nouvelle génération du rugby et du rugby briviste féminin. Cette génération montante, avec des résultats plus qu'encourageant, nous permet de nous projeter sur le futur et de viser quelque chose de très fort avec ces joueuses" explique celui qui a fait du développement et de la formation un de ses crédo.

Les différentes équipes pourront souffler en décembre - © CJA Fotografia

La suite du programme pour les féminines ?

Jusqu'en janvier, les différentes équipes féminines vont donc faire leurs derniers matchs de l'année. Pour les séniors, il s'agit de dimanche contre Joué-les-Tours (15 heures). Pour les cadettes, un gros match attendent les filles contre le Stade Toulousain, leader de la poule, invaincu (comme chez les garçons en pro). Deux semaines plus tard, le groupe recevra Perpignan avant de pouvoir partir en trêve familiale des fêtes de fin d'année.