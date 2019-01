Rugby : les espoirs de l'UBB ont repris goût au rugby

Bordeaux, France

Des conditions météo difficiles, une équipe du Racing surpuissante emmenée par le colosse Edwin Maka et bien sûr le contexte de ce match à part. Pour leur retour au jeu, les espoirs ont dû faire face à beaucoup de vents contraires. Le meilleur moyen d'échapper aux fantômes de décembre dernier ? Se livrer sans retenue et c'est ce qu'ont fait le demi de mêlée Baptiste Germain et ses coéquipiers pour s'imposer finalement 11 à 9.

"Avec tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux on avait peur que le public ne vienne plus. Le contexte était là, c'est sûr, mais la vie ne s'arrête pas. On s'est dit qu'il ne fallait pas du tout y penser. C'est derrière nous. L'appréhension, bien sûr, on l'a toujours un peu mais le rugby c'est le sport qu'on aime depuis tout petit. Et ça ne changera pas."

Derrière eux même si le traumatisme a été réel confie l'entraîneur David Ortiz. "Chacun le vit comme il le vit. On a mis en place des choses pour que chacun, à son rythme et selon ses besoins, puisse avancer dans ce traumatisme. Aujourd'hui, il faut qu'on bascule sur autre chose. C'est un malheureux accident."

Entre douleur, pudeur et nécessité de tourner la page, les jeunes rugbymen de l'Union ont sans doute franchi un pas important dans un match en forme d'exutoire.