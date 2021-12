Rugby - Les Espoirs du CA Brive ont eu du mal en ce début de saison

A l'heure du dernier match d'un bloc de quatre matchs, le temps est au bilan pour l'antichambre du groupe professionnel du CA Brive. Les Espoirs ont eu du mal à démarrer : en termes comptables, l'équipe, qui évolue en poule 2 du championnat Elite, a remporté 3 rencontres seulement pour 6 matchs perdus. "On a eu une période sur un mois et demi qui nous a été un peu néfaste" confesse sans tremblerPhilippe Carbonneau, l'un des deux coachs des Espoirs. Le problème était global : les Espoirs suivent les matchs des pros, s'entraînent avec eux, et ont eu du mal à se fédérer en groupe.

Comme les féminines, le derby perdu à la maison

Cela se voit dans les résultats : quelques lourdes défaites à l'extérieur (33-3 à La Rochelle, ou encore 33-13 à Agen) mais aussi des matchs perdus à domicile, au terrain Jean-Marie Soubira. A noter par exemple la défaite dans le derby face à l'ASM 20-17.

Défaite qui a mis du temps à être digéré, mais que les joueurs ont pris aussi comme une manière de se remobiliser. "Depuis le match du Stade Français (ndlr, gagné 15-10), on sent qu'il y a une petite remise en question de la part de tout le monde, note Philippe Carbonneau. Et sur le match à Vannes, même si le match n'a pas été conclu par les quatre points, on est monté en intensité dans pas mal de secteurs."

"Tout le monde s'est remis sur le droit chemin et on le voit sur les entraînements, que ce soit sur le rugby ou sur les séances de physique et muscu."

Même si ce week-end, à domicile, les Espoirs ont encore perdu 18 à 0 face à Perpignan, les joueurs auront, comme l'équipe première finalement, à coeur de faire un bon résultat à Lyon pour se maintenir dans la poule 2, objectif fixé par les coachs.

Les Espoirs souvent avec les pros

Les Espoirs joueront leur dernier match samedi à Lyon, avant la reprise le 16 janvier. Mais qui sera vraiment en vacances? Les pros, avec le nombre de blessés et l'engagement du CAB en Challenge Cup dès la mi-décembre, auront besoin des Espoirs. Philippe Carbonneau consentira à laisser partir ses joueurs pour le bien de tout le club. Mais pour cela, il faudra faire une grosse prestation, y compris ce samedi.

"Ce qu'on explique au groupe Espoirs, rappelle le coach Philippe Carbonneau, c'est que chaque joueur doit être dominant chez les Espoirs. Et du moment où ils le font sur les entraînements et sur les matchs, on a un échange avec le staff pro. Eux aussi regardent les matchs." Une règle qui fait partie de la formation du club :"le joueur doit performer à chaque entraînement, il doit être à 100% et montrer de quoi il est capable, notamment sur les séances des pros. Nous, on est là pour les accompagner, que ce soit nous, le staff espoirs ou sur le staff pro pour essayer de les emmener sur le terrain d'honneur, de l'autre côté" conclut l'ancien international français.

Pour l'instant, malgré les félicitations du capitaine Saïd Hirèche et de Jeremy Davidson, les exploits des jeunes pousses ont du mal à se faire sentir. Enzo Jouannet, ayant honoré face au Racing sa première sélection avec les pros, n'a joué qu'une minute. Tom Danovaro a, lui, plus joué, mais malheureusement, a été frustré en se blessant à la cheville lors d'un match avec les Espoirs à Vannes.