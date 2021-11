Rugby : les féminines de l'AS Bayonne boycottent la Coupe de France et "tirent la sonnette d'alarme"

Les Neskak autour de leur staff composé de Marc Dal Maso, François Meyranx, Fabien Berenguel et Vincent Corret

Ce dimanche, les Neskak de l'A.S. Bayonne devaient affronter le Stade Toulousain en Coupe de France. Il n'en sera rien : les joueuses ont décidé de refuser de jouer la rencontre, évoquant dans une lettre ouverte "un manque d'effectif évident cette saison qui ne leur permet pas de s'entraîner dans des conditions admissibles."

Faute de moyens suffisants, les Neskak dénoncent l'immobilisme du club qu'elles ont pourtant alerté à de nombreuses reprises. "Des réunions ont été effectuées depuis la fin de saison dernière. Nous avons le regret de constater que nos paroles ont été vaines. Il apparaît que les exigences liées à la compétition en Élite 1 ne sont pas comprises."

Des joueuses qui se sentent "mises en danger"

Avec un effectif réduit, amputé de nombreux éléments partis voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou blessés, les Neskak craignent pour leur "intégrité physique et morale." Elles dénoncent aussi que leurs exigences (accès à la salle de musculation, présence d'un préparateur physique), pour continuer à exister au plus haut niveau du rugby ne soient considérées que "comme des caprices de princesses."

Avec un bilan de début de saison plus que négatif et une dernière place au classement, "122 points encaissés, 16 points marqués, 14 blessées et une moyenne de 20 joueuses par entraînement", les joueuses de l'A.S.B. espèrent enfin se faire entendre en refusant de jouer une compétition déjà décriée.