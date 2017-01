Rugby : Les fêtes riment avec défaites pour l'UBB

L'Union Bordeaux-Bègles risque de ruminer longtemps les derniers jours de 2016. En à peine plus d'une semaines, elle a perdu deux fois, sortant logiquement du top 6. Le groupe sait qu'il faudra une grosse deuxième partie de saison pour rattraper les points perdus.

"Il était temps que 2017 arrive" ont du penser les joueurs de l'UBB au moment où ont retenti les 12 coups de minuit la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour 2017, la nouvelle année, le staff veut avant tout positiver, les joueurs savent que la tâche pour rattraper les accrocs sera rude.

De la 2e à la 7e place en à peine plus d'un mois

Au soir de la 12e journée, il y a à peine un mois, Bordeaux-Bègles était dauphin de Clermont en Top 14, et semblait avoir trouvé son rythme de croisière, mais patatras, trois matchs plus tard l'Union se retrouve éjectée du top 6. Les fêtes ont coûté cher à Bordeaux-Bègles avec deux défaites en autant de rencontres. À domicile face à Pau pour Noël, un non-match de l'aveu même du groupe. L'UBB voulait se faire pardonner en allant gagner à Lyon juste avant le réveillon, encore raté.

Alors les joueurs accueillent donc 2017 en espérant du changement à l'image du 3e ligne Hugh Chalmers : "2016 a vraiment été une année de merde, pas que rugbystiquement, mais pour tout le monde non ? Donc j'espère que 2017 sera mieux pour nous, mais aussi pour tout le monde en général..." Vite tourner la page, c'est aussi l'objectif du staff.

Ibanez : "Beacoup vont relever le côté sombre de notre situation"

Avec trois défaites consécutives en Top 14 et une qualification compromise en Champions Cup après la défaite à domicile contre Exeter, il y a de quoi ressasser. Clément Maynadier a qualifié la défaite face à Pau "d'alerte", rien de plus, Émile Ntamack a reconnu que le groupe risquait de "traîner longtemps cette contre-performance". Le manager Raphael Ibanez veut calmer le jeu : "Je suis un peu têtu, j'ai du mal à voir que le négatif. Je sais que beaucoup vont relever le négatif et le côté sombre de notre situation, que ces gens se fassent plaisir, moi je reste positif. L'engagement des gars et leur solidarité me laisse penser qu'on aura des jours meilleurs".

Le message est clair, il ne faut pas tomber dans la sinistrose, d'autant que la suite des réjouissances s'annonce périlleuse. Pour commencer l'année, l'UBB se déplace à Montpellier vendredi soir, pas le meilleur terrain pour se remettre la tête à l'endroit.

Et le programme d'ici la fin de saison ne permettra aucun répit avec 5 réception pour 6 déplacements. L'Union va devoir cravacher pour rattraper le retard pris fin 2016 et ne pas voir une nouvelle fois le Top 6 lui échapper.