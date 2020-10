Rugby : les Fidjiens font le show à Beaublanc devant les enfants avant leur match face au XV de France

"Tuisova ! Botia ! Nadolo une photo!" Dans les tribunes, les jeunes des écoles de rugby observent les stars fidjiennes s’entraîner. "Ils sont tellement rapides et grands. On est des nains à côté !", sourit l'un des enfants. Les Fidjiens enchaînent les passes sous le regard avisé des jeunes rugbymen limougeauds. "Ils sont impressionnants, ils font des passes et rattrapent le match à une seule main."

Les Fidjiens apprécient l'accueil réservé par les jeunes. Namani Nadolo apprécie les installations : "Le stade est superbe. J'ai demandé aux gars dans quelle division jouait l'équipe locale car c'est vraiment une jolie enceinte. Limoges est une très belle ville, nous sommes très chanceux."

Ce bel accueil est une bonne chose pour la ville de Limoges qui a investit, avec la métropole, près de 70 000 euros pour accueillir la sélection. L'objectif de la ville est que Limoges puisse devenir un camp de base pour une sélection durant la Coupe du monde 2023 en France.

Les enfants dans les tribunes observent les stars fidjiennes s’entraîner. © Radio France - Thomas Vinclair

Les Fidji restent à Limoges jusqu'au 6 novembre prochain. Ils continuent à se préparer activement pour leur prochain match contre le XV de France : le 15 novembre à Vannes.