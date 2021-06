Rugby : les filles de l'ASM Romagnat championnes de France !

Les Auvergnates ont remporté ce dimanche la finale du championnat de France Elite 1 sur la pelouse de Blagnac 13 à 8 au terme d'une finale verrouillée et suffocante. C'est le troisième bouclier glané par les filles de Fabrice Ribeyrolles. Bravo et merci !

Les filles de l'ASM Romagnat l'ont fait. Elles ont réussi l'exploit de s'imposer 13 à 8 à Blagnac. C'est le 3e titre de l'histoire du club, après le doublé historique en 1994 et en 1995 contre Saint-Orens puis face aux Pachys d'Herm.

La finale s'est disputée devant 1.000 spectateurs au stade Ernest Argelès à Blagnac. Mais les Puydômoises ont pu compter sur leurs fidèles supporters qui ont fait le déplacement dans la banlieue toulousaine. A défaut d'une finale flamboyante, elle a été intense et indécise jusqu'au bout. Voire irrespirable.

Le film du match

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la finale a eu du mal à démarrer et à se débrider. Beaucoup de maladresses et de ballons tombés. Peu d'occasions de s'enflammer et une finale cadenassée. Témoin le score à la pause : 0 à 0 !

43' - Le début de seconde période a marqué le réveil des Romagnatoises. Deux minutes après les citrons et un ballon porté par les avants de l'ASM, un jeu au pied dans le dos de la défense permet de décaler Elise Pignot qui ouvre enfin le score. Essai transformé par Jessy Trémoulière (7 à 0).

54' - Les Blagnacoises réagissent et reviennent sur pénalité.

62' - Poussées à la faute à l'heure de jeu et logiquement réduites à 14 pendant 10 minutes, les banlieusardes toulousaines subissent à nouveau la pression auvergnate. Domination concrétisée par une pénalité de Trémoulière, 10 à 3.

73' - Dos au mur, les Blagnacoises mettent la pression dans le dernier quart d'heure. C'est au tour de la capitaine Léa Gabriagues de prendre un jaune. La défense romagnatoise finit par craquer, mais l'essai n'est pas transformé (10 à 8).

79' - La fin de match est tout simplement suffocante. A une minute de la fin de match, l'ASM Romagnat bénéficie d'une pénalité. La Brivadoise et le meilleure joueuse de la décennie a le sort de cette finale dans son pied droit. Jessy Trémoulière ne tremble pas et rajoute trois points (13 à 8).

Fin du match - Un dernier en avant blagnacois vient libérer toute l'Auvergne. Les filles de l'ASM Romagnat sont championnes de France. Merci !

De la sueur et des larmes... de bonheur !

Le Bouclier revient en Auvergne !

Scènes de liesse après la victoire.

Ici ici c'est Romagnat ! © Radio France - Jean-Pierre Morel

Fabrice Ribeyrolles, au sommet du rugby féminin français, communie avec sa fille.

Fabrice Ribeyrolles au sommet avec les filles de l'ASM Romagnat © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'ASM Romagnat remporte son troisième Bouclier !