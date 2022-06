Rugby : les filles de Grane en finale du championnat de France de fédérale 2

C'est la récompense d'une saison exceptionnelle pour les filles du club de Grane près de Crest. L'équipe féminine entraînée par Anthony Monneron et Rémy Alligier dispute ce samedi la finale du championnat de France de fédérale 2 contre le prestigieux club du Racing 92 à Grenoble. Un véritable exploit pour ce club qui compte plus de 300 licenciés et qui peut se vanter d'avoir la seule équipe féminine de rugby à 15 en Drôme-Ardèche. Après avoir battu Caen, Bron ou encore La Valette lors des phases finales, ce groupe composé de 30 à 35 filles n'est plus qu'à 80 minutes d'un titre de champion de France et il compte bien ramener le bouclier dans la commune de deux mille habitants où les couleurs du club fleurissent les vitrines des commerces.

Les filles de Grane à l'entraînement © Radio France - Valéry Lombardo

Le coup d'envoi de la finale est à 14h ce samedi à Grenoble