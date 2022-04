Rugby Les finales régionales de retour au stade Pompidou samedi 16 avril

Claude Campagne, Jean-Thomas Poletti, Damien Buisson et Didier léopold

Jean-Thomas Poletti président du comité de la Drôme de rugby, Claude Campagne, ancien président et les coprésidents de l'Entente Châteauneuf Saint Marcel XV : Damien Buisson et Didier Léopold sont venus nous présenter les finales de secteur du samedi 16 avril au stade Pompidou, terrains honneur et annexe.

Une formule remaniée qui comprend quelques clubs du sud-Isère notamment Beaurepaire qui voudra prendre sa revanche face à l'entente Chateauneuf-St Marcel les Valence favorite pour l'accession en fédérale 3. Autre nouveauté, pas de bouclier mais des coupes pour les vainqueurs. Mais ce qui ne changera pas c'est la ferveur des supporters attendus nombreux sous le soleil, ils attendent ce moment depuis 2018. (horaires de rencontres ci-dessous)