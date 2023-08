Rugby : les forces en présence avant la 1ère à domicile du VRDR contre Biarritz

Quatre changements dans le XV de départ du VRDR, une nouvelle 1ère ligne

Le manager drômois Fabien Fortassin a décidé de ne pas trop chambouler l'équipe qui débutera la rencontre face à Biarritz ce vendredi soir par rapport à celle qui s'est inclinée à Montauban. C'est la 1ère ligne qui subit le plus de changements avec les titularisations de Julien Royer, Cyril Deligny et Gareth Milasinovich. Seul Kevin Goze est conservé dans le groupe, sur le banc des remplacants au côté de Brice Humbert et Andréa Pontanier. L'autre changement opéré, c'est au poste de 3/4 centre où Mathieu Guillomot succède à Anatole Pauvert. Eloi Massot, Sven Girlando, Jonathan Quinnez et Isaac Te Tamaki faisant pour leur part leur grand début cette saison en match officiel. Une équipe qui a belle allure sur le papier et qui devra montrer beaucoup de caractère pour imposer son jeu et s'offrir une première victoire cette saison en Pro D2.

Le groupe du VRDR contre le BO - VRDR

Biarritz sans Webb, Joseph et David

Le BO a procédé à sept changements malgré la victoire obtenue contre Colomiers la semaine dernière sur le score de 35 à 18. Les deux stars, Rhys Webb ( 34 sélections avec le Pays-de-Galles ) et Jonathan Joseph vainqueur à trois reprises du tournoi des 6 nations avec le XV de la Rose ne sont pas dans le groupe. Le trois quart centre international français Yann David non plus n'a pas été retenu par le staff du club basque. Mohamed Haouas débutera lui la rencontre sur le banc. Une formation de Biarritz sans ses internationaux mais bien décidé tout de même à confirmer son bon début de saison à Aguilera.

Le groupe du BO face au VRDR - BO

Une pelouse flambant neuve pour cette 1ère à domicile

La pelouse du stade Pompidou s'est refait une beauté à l'inter-saison pour un peu plus d'un million et demi d'euros. C'est donc sur une pelouse en parfait état que les Damiers vont tenter de remporter leur premier succés de la saison devant un public attendu nombreux malgré les orages annoncés par Météo France. La Drôme sera en vigilance orange aux orages ce vendredi soir après un épisode caniculaire particulièrement virulent.