Rugby, les guêpes sans venin , le dard ecamoté, se font coucher par le BO

En Pro D 2 dernière journée de championnat ce dimanche. Le temps du verdict. Mont-de-Marsan accueillait Biarritz à Boniface devant plus de 8000 spectateurs. Le Stade Montois avait l'occasion de jouer la demi-finale à Boniface, c'est raté. Biarritz s'impose 40 à 35.

Une défaite logique après une première mi-temps catastrophique des jaune et noir surtout en défense. Une défaite qui fait mal, le stade n’a rien pu faire.

Christophe Laussucq, manager-entraîneur du Stade Montois

L’affaire a vite tourné vinaigre pour les guêpes engluées dans le piège biarrot. Les gascons sont rapidement menés 6-0 grâce à a la botte du demi de mêlée du BO Maxime Lucu dont le pied ne va jamais trembler. La première mi-temps est archi dominée par Biarritz. Delaï, Hamdaoui, Gimenez, Lucu, les attaquants du Lapurdi cavalent à leur guise et à leur aise et transpercent une défense montoise gruyère et bien naïve. Le BO joue beau, vite et bien. Au large, avec de la variété. Les tentatives de pressing montois restent inopérantes.

Christophe Loustalot demi de mêlée montois

Le Stade est malmené dans l’engagement et en mêlée fermée. Les basques plus rapides jouent intelligemment dans le dos de la défense montoise.27-16 aux citrons pour les blancs : 3 essais à 1 pour le BO. En 2è période on croit un temps à la capacité des montois à renverser la force basque. Les guêpes grignotent leur retard, resserrent leur jeu. Un essai de Gorgadze et James qui enquille au pied redonnent l’espoir. A l’ heure de jeu Mont- de- Marsan prend l’avantage. 29-27 puis 32-30. Mais une nouvelle pénalité de Lucu et un essai dans les règles de l’art de Placines en finissent des illusions landaises. Maty James en passe une dernière. 40-35. Le Stade meurt sur son pré à 5 points du BO. Le Stade est en demie. C’était acquis. Ce sera loin de ses terres, dans la cuvette hostile de Sapiac, à Montauban.