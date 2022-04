Rugby : les internationaux Melvyn Jaminet et Kevin Gourdon à Tournon pour le tournoi du 1er mai

C'est une excellente nouvelle pour les organisateurs du tournoi de rugby du club de Tournon et pour les 1500 jeunes attendus le dimanche 1er mai au parc des sports Léon Sausset. L'arrière du XV de France Melvyn Jaminet a donné son accord pour être présent ce jour là, il recevra le trophée "la passe en or" qui récompense depuis des années la saison d'un joueur international. Melvyn Jaminet âgé de 22 ans et qui évolue à Perpignan depuis 2018 est une des révélations du dernier tournoi des 6 nations qui a vu les hommes de Fabien Galthié remporter le Grand Chelem.

Kevin Gourdon sur ses terres

Un autre international sera là également le dimanche 1er mai. Le 3e ligne Kevin Gourdon contraint de mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois pour raisons de santé offrira un maillot de La Rochelle aux organisateurs, maillot qui sera à gagner lors de la tombola organisée à l'occasion du tournoi. Kevin Gourdon a démarré sa carrière sous les couleurs de La Voulte, il compte 19 sélections avec l'équipe de France.