Rugby : les joueurs de l'UBB prennent un bain de foule à Saint-Médard-en-Jalles

L'Union Bordeaux Bègles s'est entraînée exceptionnellement au complexe sportif Robert Monseau de Saint-Médard-en-Jalles ce mercredi. Entre 1.500 et 2.000 personnes ont répondu à l'appel. Le but du club est de créer de la proximité avec les clubs amateurs et son public.