Rugby : les joueurs du CAP rêve du titre avant leur finale de Nationale 2

La bonne humeur règne sur le terrain du stade Rongiéras ce vendredi 2 mai. Deux jours avant la finale de Nationale 2 qui les oppose à Vienne, les rugbymen du CAP vivent leur dernier entraînement de la saison. Après avoir assuré leur montée en Nationale 1 la semaine dernière, pas question de s'arrêter là. Tous ne rêve que d'une chose : soulever le bouclier, synonyme de huitième titre de champion de France du club.

ⓘ Publicité

Dès la fin de l'entraînement, les joueurs forment un cercle au milieu de la pelouse. Le capitaine, Djamel Ouchene, prend la parole : "les gars, faut que dans dix ans vous reveniez à Périgueux et vous vous dites "ici, c'est la maison, c'est là que j'ai été champion"". Des applaudissements ponctuent son discours.

"Rendre heureux le peuple périgourdin"

Le troisième ligne du CAP, Nicolas Labatut, rappelle que le club était encore en Fédéral 3 en 2017. Né à Périgueux, il vit les émotions encore plus intensément : "on a toute ville derrière nous, on a envie de rendre heureux tout le peuple périgourdin".

Pas de relâchement donc après la promotion acquise en National 1. "On a créé l'histoire du club, maintenant on va écrire notre histoire. Un titre ça se gagne une fois dans sa vie", poursuit le joueur qui promet que l'équipe se donnera à 200% sur le terrain.

Les clés de la victoire

Pour l'entraîneur, Richard Hill, cette finale sera son dernier match avec le CAP. "J'aimerais partir avec le titre car ce groupe le mérite", dit-il, pleinement satisfait de ses deux saisons au club. Ses objectifs ont déjà été pleinement remplis après avoir fait monter le CAP de la Fédérale 1 à la Nationale 2 puis le hisser jusqu'en Nationale 1.

Depuis le début de la semaine, il a fait travailler l'équipe en priorité sur la défense. "En finale, l'important c'est de savoir comment empêcher l'autre équipe de jouer, détaille l'ex-demi de mêlée anglais, on sait déjà comment attaquer". La défense pourrait être selon-lui décisif dimanche pour soulever le bouclier : une victoire qu'il qualifie de "cerise sur le gâteau".