Rugby : les joueurs du Top 14 et de Pro D2 devront réaliser minimum deux tests par semaine

La Ligue nationale de rugby ne veut prendre aucun risque face à la vive progression des variants Delta et Omicron. Son comité directeur a adopté mercredi 29 décembre un nouveau protocole sanitaire qui prévoit plus de tests de dépistage au coronavirus, pour tous les joueurs.

Jusqu'à présent, seuls les joueurs de Top 14 et de Pro D2 non vaccinés étaient testés. Désormais, tous les rugbymen, vaccinés ou non, vont devoir se faire tester au minimum deux fois par semaine. Les joueurs et les membres du staff des clubs vaccinés devront réaliser un test "le jour du premier rassemblement hebdomadaire" et un autre "deux jours avant la rencontre prévue en fin de semaine", explique la Ligue dans un communiqué.

Les joueurs qui n'ont pas reçu de dose de vaccin devront eux faire "des tests antigéniques ou RT-PCR chaque 24 heures". Quant aux tests réalisés le jour du premier rassemblement de la semaine et celui réalisé deux jours avant la rencontre , ils devront "obligatoirement être des tests RT-PCR", précise la LNR.

Pour qu'un match puisse se tenir, les équipes devront pouvoir aligner 23 joueurs, dont 15 professionnels. Si ces critères ne sont pas remplis, un éventuel report de la rencontre pourrait être décidé. "Un club pourra demander le report de son match dès lors qu'il ne disposerait pas de 23 joueurs disponibles sous contrat professionnel ou espoir (avec six premières lignes), dont minimum 15 joueurs sous contrat professionnel", précise la Ligue.