Rugby : les joueuses et joueurs à suivre pendant les Tournois des Six Nations

Plusieurs joueuses et joueurs du Béarn et de Bigorre vont disputer le Tournoi des Six Nations à partir du 1er février prochain, on fait le point.

XV de France : un Morlanais, un Oloronais et un Tarbais à suivre !

Sans Malik Hamadache ou encore Thibault Daubagna, pas si loins du XV de France il y a peu, la Section Paloise ne compte aucun représentant au sein du XV de France. Pour autant les amateurs de rugby béarnais n'auront pas manqué de relever la présence du 2e/3e ligne Arthur Iturria (6 sélections), et de l'ouvreur Camille Lopez (19 sélections). Le premier formé à Morlaàs et le second, né à Oloron-Sainte-Marie puis joueur à Mauléon, se retrouvent aujourd'hui à Clermont, et défendront donc aussi ensemble le maillot tricolore.

Sans oublier non plus Wenceslas Lauret, le 3e ligne du Racing 92. Né à Tarbes, Lauret (29 ans) a découvert le rugby à Pouyastruc où il a joué jusqu'en cadet avant de rejoindre le pôle espoirs de Bayonne. Il honorera ce vendredi soir sa 21e sélection.

XV de France féminin : Lise Arricastre incontournable

Avec 61 sélections, Lise Arricastre est la deuxième joueuse la plus capée du groupe France. La pilier, Gersoise d'origine, porte en club les couleurs du Lons Rugby Féminin depuis cadette. Les Bleues restent sur un Tournoi remporté avec la manière l'an dernier et un Grand Chelem à la clé. Elles seront à nouveau favorites et se disputeront sans doute la victoire finale avec l'Angleterre. Lise Arricastre sera titulaire face au Pays de Galles pour l'ouverture de ce Tournoi (samedi à 21 heures à Montpellier).

Lise Arricastre : « À 27 ans j'ai encore le trac » Copier

Lise Arricastre, ici face aux Anglaises lors du Tournoi 2017. © AFP - Glyn Kirn

XV de France des moins de 20 ans : Barka et Pinto appelés

En équipe de France U20 aussi l'enjeu sera de défendre le titre acquis l'an dernier. Et pour ce faire, le manager Sébastien Piqueronies a notamment fait appel à deux pensionnaires du centre de formation de la Section Paloise : Rayne Barka et Vincent Pinto. Barka, talonneur, a rejoint la Section cette saison, il a déjà porté par le passé le maillot de l'équipe de France U20 Développement, sorte de réserve des moins de 20 ans. Pinto - qui a joué en Challenge Cup au Stade Français son tout premier match avec les pros et découvert le Top 14 à Perpignan - est lui un habitué des sélections jeunes tricolores. Passé par le XV de France U18 puis U20 Développement, l'ailier va maintenant devoir trouver sa place au sein d'une ligne d'arrières où le talent ne manque pas.