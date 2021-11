Après la victoire la semaine dernière contre l'Afrique du Sud, à laquelle elles n'ont pas participé, les deux Limougeaudes Pauline Bourdon et Agathe Sochat sont de retour dans l'équipe titulaire qui affrontera les Black Ferns ce samedi à 15 heures à Pau.

Rugby - les Limougeaudes Pauline Bourdon et Agathe Sochat titularisées contre la Nouvelle-Zélande

La tournée d'Automne se poursuit pour le XV de France féminin. Après une large victoire 46 à 3, c'est désormais les terribles néo-zélandaises qui se proposent aux Françaises, première de leur double confrontation ce samedi à Pau. Le staff du XV de France féminin et sa coach Annick Heyraud a livré sa composition d'équipe. On y trouve les deux Limougeaudes Pauline Bourdon et Agathe Sochat.

Un retour à la compétition pour les deux joueuses, qui attendaient avec impatience de jouer contre les Néo-zélandaises. "Les Blacks sont les championnes du monde en titre, donc c'est toujours des confrontations qui sont intéressantes" nous avait confié la talonneuse Agathe Sochat il y a quelques semaines.

C'est le retour du duo infernal, puisque depuis le début de la saison, les deux joueuses qui se sont formés à Limoges ont toujours été titularisées et ensemble sur le terrain.