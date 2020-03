Rugby : les matchs de Champions Cup reportés

Face à la situation sanitaire liée au coronavirus, l'EPCR a décidé de reporter les quarts de finale des Coupes d'Europe de rugby (Champions Cup et Challenge Cup), qui devaient se jouer les 3, 4 et 5 avril prochains. Elle emboîte le pas de la Ligue Nationale de Rugby, qui, vendredi, avait décidé de suspendre toutes ses compétitions.

Les matchs sont reportés à une date ultérieure, en attendant de voir comment évolue la crise sanitaire. Cela concerne l'ASM, qui devait accueillir, le 4 avril, le Racing, au Stade Marcel-Michelin, pour les quarts de finale de Champions Cup.

L'EPCR précise qu'elle reste "reste déterminée à essayer de trouver une solution, en concertation avec les ligues et fédérations concernées, qui lui permettra d’achever la saison 2019/2020 des tournois de Champions Cup et de Challenge Cup à une période appropriée et compatible avec les mesures de prévention prises par une large majorité d’instances gouvernantes sportives et d’organisateurs de tournois en Europe."

Plus tôt dans la journée, l'ASM avait suspendu toutes ses activités.