Les meilleurs espoirs français de rugby à 7 s'afrontent ce week-end à Aimé-Giral

Perpignan accueille ce week-end une des deux étapes qualificatives pour les finales du championnat de France à 7 Espoirs Pro. Beau spectacle en perspective avec notamment en lice, l'équipe de l'USAP championne de France à XV la saison dernière. Découvrez le programme des matchs.

Pour la première fois, la Fédération française de rugby lance des championnats de France de rugby à 7 tournés vers les jeunes. Une étape qualificative se joue ce week-end pour les espoirs des clubs de TOP 14 et PRO D2.

Outre les 30 clubs TOP 14 et PRO D2 opérant dans le championnat de France, deux équipes du Circuit Élite Sevens 2017 sont invitées par la Fédération.

Le public d'Aimé Giral pourra voir à l'œuvre une partie de l'équipe de l'USAP championne de France à XV la saison dernière.

Le championnat se décline en deux étapes : phase qualificative, sous la forme de deux tournois organisés simultanément les 26 et 27 août à Perpignan et Agen, mettant aux prises 16 équipes de part et d’autre. Et en seconde phase, une finale nationale (les 2-3 septembre, à Narbonne) où seront alors retenues les 16 meilleures équipes sur l’ensemble des deux tournoi. Le vainqueur du tournoi final sera sacré champion de France.

Le tournoi au stade Aimé Giral se déroulera le samedi 26 août de 12h à 20h et le dimanche 27 de 9h à 16h.

Les poules de qualification à Perpignan

Les poules espoirs à 7 à Perpignan - FFR

Le calendrier des matchs du samedi

Le calendrier des matchs du samedi - FFR

Les phases finales se dérouleront toute la journée de dimanche.