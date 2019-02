Rugby, les montois au pays des quenelles

Mont-de-Marsan, France

Match au sommet pour deux équipes qui visent les qualifications et plus même, qui ont ambition annoncée de jouer la montée en Top 14. Et rugby gastronomique au pays de la quenelle de Nantua.

Oyonnax, Haut Bugey, rugby sévère! - Oyonnax rugby pro

Les montois menacés parleurs poursuivant. Béziers, 6è, et dernier qualifié virtuel est à égalité de points, 49. Vannes, 7è, n’est qu’à quatre longueurs des guêpes. Et ce soir c’est Charles- Mathon, deux degrés annoncés, le Haut Bugey qui est comme un petit Canada, la pelouse synthétique à laquelle les montois ne sont pas habitués.

Et surtout un groupe et une ambiance que l’on sait rudes. Les montois sortent d’un gros match face à Nevers mais d’une déconvenue avant la pause, la première à domicile, face à Aix, arrivé 11è dans Boniface. Et les montois, 10 victoires, 8 défaites, un nul, n’ont gagné qu’une seule fois hors de leur base, c’était à Montauban le …7 septembre. Oyo, c’est du gros solide. Montés en Pro d 2 en 2003, le club accède au top 14 en 2013, s’y maintien, termine même la saison 2015 à la sixième place de l’Elite, mais est relégué au terme de la campagne 2016. Retour au Top 14 dans la foulée puis redescente immédiate. Au printemps dernier Oyonnax perd le barrage d’accession face à Grenoble. Du très sérieux donc. Oyo qui n’a jamais perdu cette saison sur son pré. Et le Stade Montois qui est à la recherche d’un second souffle et qui doit faire, encore, avce une infirmerie trop garnie. On sait que l’affaire ce jeudi soir va tout d’abord se constituer autour de l’affrontement et du combat. Les montois souvent sanctionnés vont devoir faire preuve d’une rigueur qui n’est pas forcément dans leurs habitudes. Mais avce cette équipe insaisissable et déroutante souvent tout est permis. Y compris un gros match dans l’Ain. Y compris même une victoire.Rrugby