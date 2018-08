Mont-de-Marsan, France

Ce fut laborieux mais le Stade Montois s‘impose 33- 10 avec le bonus offensif pour son premier match de la saison et son premier rendez-vous à Guy-Boniface. Devant environ quatre mille spectateurs les « guêpes » se sont faites malmenées durant toute la première mi-temps par une équipe de Massy joueuse et déterminée. Les franciliens qui ouvrent même le score dès la 2è minute de jeu. Amorphes les montois subissent et sont menés 10-0 puis reviennent à 10-6 aux citrons grâce à leur buteur Denré Gerber. La deuxième mi-temps sonne le réveil des Stadistes. Essais de Matanavou, Gerber , de pénalisation grâce à un pack surpuissant, de Pearce et enfin de Laborde.

Rémy Hugues, avant de combat: on ne passe pas! © Maxppp - Sud Ouest

Prochain mach dimanche 26 aout à Bayonne.