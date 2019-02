Rugby, les montois pour deux victoires bonifiées, baume sur leurs maux?

Mont-de-Marsan, France

C’est la première de deux rencontres à domicile que les montois seraient inspirés de remporter et même si possible avec bonus offensif de façon à se se repositionner en vue des qualifications.

Satde Montois , barrage anti- rouges © Maxppp - Nicolas Lelièvre

Les montois, ce vendredi soir, doivent arrêter de broyer du noir pour dévorer du rouge. Pas le feu à La Midouze certes mais assurément une mauvaise passe pour les guêpes. Qui ont appris cette semaine que leur ailier et destructeur de défense, Julien Cabannes, était assez sérieusement blessé au genou. Un nom de plus hélas qui s'ajoute à la trop longue liste des montois consignés à l'infirmerie. En fait les difficultés préfectorales ont commencé avec ce match aller à Aurillac, justement, perdu 31-7 le 16 novembre dernier. Début de capilotade. Depuis, les jaune et noir ont alterné le très bon, victoire devant Nevers, et le très mauvais, défaite à domicile face à Aix. 5è, les montois, mais talonnés par Béziers qui pourrait règlementairement récupérer deux points et ainsi passer devant le Stade. Mais encore et aussi dans la ligne de mire de Vannes et Aix pas si loin que cela. Le décrochage est important également, comptablement, désormais, avec Brive, 4è, qui compte huit points de mieux que les gascons. D’où l’impérieuse nécessité pour les hommes de Laussucq de passer la surmultipliée ce vendredi soir. Il faut retrouver du jeu, de l’efficacité, de la manière, de la cohésion. Il ne peut y avoir d’autres objectifs et d’autres raisonnements que l’ambition de la victoire. Et bonifiée. Le Stade Montois a deux matchs, ce vendredi, puis dans une semaine devant Montauban, les deux dans Boniface, pour récupérer de précieux points. Et retrouver de la consistance.