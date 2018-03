Mont-de-Marsan, France

Invaincus cette saison à Boniface les montois qui ont abandonné leur 2è place suite à leur échec à Vannes lors de la précédente journée sont un peu dans une période entre deux. Interrogations sur un groupe qui n’y arrive pas hors de ses bases alors que la valeur de la troupe ne peut être mise en cause. Casse-tête pour la direction technique montoise qui ne trouve pas d’explications pas plus que de solutions. Reste quatre journées et trois gros matchs. Outre la réception aujourd’hui de Grenoble les guêpes vont sortir à Bayonne pour un derby « chaud boubou » et accueillir le leader Perpignan. Sans compter que la dernière rencontre ordinaire à Aurillac, qui n’a plus rien à jouer, peut s’avérer difficile. L’objectif montois est donc de valider cette place de 3è qui permet de recevoir pour les barrages. Dans l’état actuel des choses et si rien ne bouge les jaune et noir prendraient Béziers. Mais l’heure n’est pas aux calculs. Grenoble a alterné le bon et le passable, 16 victoires, un nul et 9 défaites. Les dauphinois en déplacement ont fait match nul à Narbonne et se sont imposés à Dax, Bayonne, Carcassonne et Vannes. Mais les isérois ont un calendrier assez favorable pour terminer, recevant Carcassonne et Aurillac et sortant à Angoulême. Le Stade n’ a pas de continuité dans les résultats à l’extérieur seulement 3 victoires cette saison hors de Boniface. Et doit donc conforter son invulnérabilité sur son pré. Le Stade cet aprèm doit faire le job. Absolument.

