Rugby : les Palois Rayne Barka et Vincent Pinto champions du monde des moins de 20 ans avec le XV de France

Le XV de France des moins de 20 ans a battu l'Australie (24-23) ce samedi pour devenir pour la 2e fois consécutive champion du monde. Chez les Bleuets, deux jeunes de la Section Paloise, le talonneur Rayne Barka et l'ailier Vincent Pinto.

Vincent Pinto et Rayne Barka, 20 ans tous les deux, ont été sacrés avec le XV de France des moins de 20 ans champions du monde en Argentine. En finale, ils ont dominé l'Australie 24-23, grâce notamment à des essais de Lachaud et Burin en première période et aux points au pied de Louis Carbonel. C'est une fin de saison en apothéose pour les deux joueurs de la Section Paloise.

Barka brille, Pinto confirme

Après la frustration d'un Tournoi des 6 Nations achevé à la 2e place derrière l'Irlande, malgré un beau match joué au Hameau, les deux jeunes savaient que leur objectif cette saison c'était ce mondial. L'ailier Vincent Pinto, titulaire depuis le 2e match de poule face aux Gallois lors duquel il a inscrit un essai, a confirmé ses qualités en bout de ligne, sa capacité à apporter le danger tout au long de cette compétition et à bien défendre.

Rayne Barka, trois fois remplaçant et deux fois titulaire (entré à la 50e minute en finale), a disputé tous les matchs de la compétition, et s'est souvent montré sous son meilleur jour. Capable de charges dévastatrices, il apporte un soutien offensif précieux aux Bleuets. Il sait qu'il peut encore progresser, en particulier dans ses lancers en touche. Il aura le temps d'y penser plus tard, les Bleuets conservent leur titre de champion du monde des moins de 20 ans !