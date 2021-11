Rugby : "Les phases finales sont toujours atteignables" assure le président du FCG avant d'affronter Narbonne

Les rugbyme grenoblois sont (déjà) sous pression ce soir. Le FCG accueille Narbonne à 19h30 pour la 12e journée de Pro D2. Avant ce match, le FCG ne compte que 2 points d'avance sur le premier relégable. "On est encore en construction, pas de panique" insiste le président du FCG Nicolas Cuynat.

Le championnat de Pro D2 de rugby n'en est pas encore à la moitié, mais déjà le FCG est mal en point. Le constat est sans appel : les grenoblois n'ont pris aucun point sur les 5 derniers matchs et se trouvent à 2 petits points du premier relégable. La réception de Narbonne ce vendredi 26 novembre s'avère donc cruciale. Pour autant, pas de quoi entamer l'optimisme du président du club : "On progresse, on travaille, on y croit", insiste Nicolas Cuynat. "Les phases finales sont toujours atteignables".

France Bleu Isère : Est-ce déjà ce soir un match pour le maintien ?

Nicolas Cuynat : Non. Je crois que c'est un match qui fait partie de notre troisième bloc, qu'on doit gagner parce qu'on est chez nous. Le 3ème ligne Julien Ruault parle lui d'un "match de relégation".

Vous pensez donc qu'il ne faut pas se mettre autant de pression ce soir ?

Que les joueurs se mettent un peu de pression je ne suis pas contre. Après, je crois qu'il faut pas faire de ce match un phénomène, un drame. Aujourd'hui, on est un club en construction à court terme et sur un projet à moyen terme, avec pas mal de changements. On est sur notre progression estimée, à quelques incidents près. Mais il n'y a pas de panique.

Quelques incidents... qui s'appellent notamment la Covid ?

Alors on a eu la Covid qui nous a bien évidemment perturbés, comme tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, elle revient donc c'est peut être un stress supplémentaire à gérer. Mais je parlais surtout de ce plan à trois ans que l'on avait projeté. Aujourd'hui, on est plutôt dans le début de ce plan triennal, avec le changement de staff, de joueurs, le pari de la jeunesse. Donc moi je vois pas mal de signaux positifs. Bien évidemment, on préférerait gagner tous nos matchs. Après, on progresse, on travaille, on y croit.

Donc, cette "mauvaise passe", ça ne vous fait pas douter sur le fond de votre projet ?

Non, parce que le sport professionnel se joue parfois vraiment au millimètre près, si je puis dire. Et là, on est plutôt en construction, donc on n'est pas encore complètement dans les réglages. La saison est encore longue, l'idée n'est pas de tomber dans un système à réaction. Donc, je ne préfère pas qu'on se mette une pression en regardant dans le rétro ou en haut. Les phases finales sont toujours atteignables, donc on est toujours confiants.

Votre projet - miser sur la formation - ne fonctionne que si les joueurs formés restent au club. Est ce que Grenoble a les moyens de garder ses meilleurs joueurs ? Je pense notamment à Ange Capuozzo ou à Adrien Séguret...

Je ne crois pas du tout qu'Ange se soit annoncé partant, puisqu'on est en train de discuter. Je crois même qu'il a fait quelques interviews où il a laissé entendre que le projet du FCG serait de toute façon dans ses choix. Je ne dis pas qu'il a encore choisi, mais en tout cas, on en discute et on a la ferme intention de se battre pour le conserver. On a besoin de garçons comme lui pour pouvoir être dans des actes concrets. Après, on a eu la bonne nouvelle d'embarquer Régis Montagne avec nous. Quelques autres vont suivre, probablement dans un délai court.

Que pensez-vous enfin du congé paternité de Timoci Nagusa. Le syndicat des joueurs Provale estime qu'"il faut que ça rentre dans les coutumes". Qu'est ce que vous en pensez ?

Ce matin, j'ai failli ne pas venir parce qu'il fallait j'emmène ma fille à l'école. Donc, en père que père, je comprends. Franchement, je ne vois pas pourquoi un joueur de rugby n'aurait pas le droit d'être père. Après, on est le premier club, c'est le premier joueur à prendre un congé paternité. Ça provoque donc pas mal d'émotion. Moi, j'ai accepté ce congé.

Et si un autre joueur vous demandait, vous seriez partant également ?

En fait, c'est une histoire de contexte : un joueur qui est investi au quotidien et qui le fait de façon transparente, par anticipation, ce qui permet à tout son collectif et à tous ses coéquipiers d'anticiper son absence, c'est particulièrement plus acceptable. Après parfois, on est un peu pris par surprise, donc j'espère que si ça se reproduit, on aura moins de surprises.