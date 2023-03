Rugby : les premiers pas de la Périgourdine Gaëlle Mignot comme sélectionneuse de l'équipe de France féminine

Gaëlle Mignot, originaire de Cubjac, vit son premier match dans le Tournoi des Six Nations comme sélectionneuse. Ici, en tant que joueuse au Mondial 2017.

Les Bleues défient les Italiennes, ce dimanche après-midi à 16 heures à Parme, pour leur première journée dans le Tournoi des Six Nations. Un premier match pour la rugbywoman Gaëlle Mignot, désormais au poste de co-sélectionneuse de l'équipe de France avec David Ortiz. L'ancienne talonneuse internationale est "une bonne Périgourdine", née à Cubjac et formée à Trélissac, près de Périgueux (Dordogne).

Gaëlle Mignot en a déjà sous le talon en tant que joueuse : cinq fois championne de France avec son club de Montpellier et 70 sélections aux côtés des Bleues, avec lesquelles elle porte le brassard de capitaine pendant quatre ans, remporte deux titres au Tournoi des Six Nations et arrive trois fois à la 3e place en Coupe du monde . A 36 ans, devenir sélectionneuse du XV de France, "c'est l'accomplissement de son rêve", raconte son père Joël.

Une volonté sans faille

Surpris de cette nomination fin 2022 ? "Non, répond son père, je connaissais ses ambitions." L'entraîneur de ses débuts, Daniel Lassèrre, surnommé par beaucoup "Titou", reconnaît "son abnégation, son implication, ses compétences, son investissement" pour arriver à ce niveau et obtenir ce poste.

La joueuse en a aussi dans les jambes côté entraînement : elle a coaché, et c'est rare en tant que femme dans le rugby, les Espoirs hommes de son club de Montpellier. Là-bas, on lui trouve son surnom de "Truffe", en référence à ses origines périgourdines.

Représentante du Périgord

"Une fierté" pour son père, lui aussi joueur et qui lui a transmis la fibre rugbystique petite. D'ailleurs, dans la maison familiale, ne cherchez pas de ballons rond, on ne trouve que des ovales. "Elle représente un peu les couleurs de Trélissac, sourit-il, puisqu'elle [y] a fait toute son école de rugby. Elle représente aussi Cubjac, ce petit village."

"Quand elle a commencé le rugby, c'était un petit garçon manqué quand même, se souvient Joël. C'étaient les garçons qui pleuraient en face", lors de ses premiers pas sur le terrain à 8 ans. Son papa croit en elle comme sélectionneuse des Bleues : "Je connais sa volonté et je sais qu'elle ira encore plus loin. Gaëlle est très volontaire, elle s'impose des choses à elle. Elle ne peut même pas imposer la même chose aux aux joueuses parce qu'elle est trop exigeante."

Déjà l'objectif du Mondial

"Je sais que Gaëlle va les tirer vers le haut parce qu'elle sait manager un groupe, elle va leur donner un objectif, elle va partager, poursuit son père. Après, ça roule tout seul, Gaëlle sait faire, je ne m'inquiète pas." Il s'amuse : "Je ne veux pas me prononcer mais je pense que nous 'risquons' peut-être d'avoir la prochaine Coupe du monde chez nous." C'est en tout cas l'objectif de la jeune femme, selon ses parents : après le Tournoi des Six Nations, remporter le Mondial. Gaëlle Mignot ne l'a pas eu comme joueuse, elle le gagnera comme sélectionneuse.