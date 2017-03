Rugby : les supporters parisiens de l'ASM soulagés après l'abandon du projet de fusion dans la capitale

Les supporters parisiens de l'ASM, regroupés au sein de l'association les Arvernes de Lutèce, se sont félicités de l'abandon du projet de fusion entre les deux clubs de la capitale. Car ils entretiennent d'excellentes relations avec les Titis Parisiens, leurs collègues du Stade Français.

Le projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade Français a donc été abandonné dimanche dernier après avoir suscité de très vives réactions dans le monde du rugby. "C'est un soulagement" lâche Jean-Pierre Jeannot, le président des Arvernes de Lutèce, l'association qui regroupe les supporters de l'ASM dans la capitale. "Nous sommes très proches des Titis Parisiens au Stade Français, et pour eux c'étaient terrible".

"Ce qu'on fait les présidents du Racing et du Stade Français, ce n'est pas les valeurs du rugby..." Jean-Pierre Jeannot, président des Arvernes de Lutèce

La fusion n'aura pas lieuhttps://t.co/biLxdKlz0L — Racing 92 (@racing92) March 19, 2017

Les deux communiqués des clubs parisiens ont officialisé l'abandon du projet de fusion pour le plus grand bonheur de nombreux supporters, dont les Arvernes de Lutèce.

Après la stupéfaction et l'incompréhension, l'abandon du projet de fusion laisse place à une certaine amertume. "Ceux qui ont imaginé ça sont des chefs d'entreprise, et pour eux c'est un jeu, aussi bien les joueurs que les supporters, c'est des pions, ils jouent avec l'argent comme avec les gens" s'inquiète Jean-Pierre Jeannot. En attendant d'organiser un nouveau pique-nique commun avec les Titis Parisiens sur le parvis du stade Jean Bouin, ou celui du Michelin, comme c'est le cas chaque année, les Arvernes de Lutèce iront soutenir l'ASM ce samedi à Lille contre... le Racing lors d'un match délocalisé au stade Pierre Mauroy. "Ce déplacement était prévu de longue date" explique Jean-Pierre Jeannot, "ça va nous vider un peu la tête, et puis ça fera du bien de penser vraiment au rugby et pas à tout ce qui vient de se passer en dehors du terrain, en espérant une victoire des Clermontois évidemment".