Rugby - Malgré une alerte à la cheville, le briviste Mathis Ferté sera bien titulaire contre les Baby Blacks

Pour le deuxième match de la compétition, on prend les mêmes brivistes et on recommence. A deux jours du match, le staff des rugbyman U20 a rendu publique la composition de l'équipe qui affrontera la Nouvelle-Zelande jeudi (13h30) pour la deuxième journée de la Coupe du Monde.

Après une très bonne performance contre le Japon (75-12), le manager Sébastien Calvet a renouvelé sa confiance au deux joueurs brivistes Mathis Ferté et Léo Carbonneau. L'arrière sera titulaire et le demi-de-mêlée remplaçant.

Jauneau-Carbonneau, une complicité appréciée

Si Sébastien Calvet a préféré Baptiste Jauneau, le clermontois, en tant que titulaire, cela n'est en aucun cas un désaveu concernant Carbo le briviste. "Je vous garantis qu'il est à 300% derrière le groupe et derrière l'équipe. Ce sont vraiment des éléments moteurs du groupe, Leur complicité est une richesse" complète-t-il, alors que les deux joueurs, formés dans les Pyrénées-Atlantiques à trente minutes de distance, ont disputé une mi-temps chacun contre le Japon.

le staff a eu légèrement peur, suite à une alerte à la cheville lors du match contre le Japon. Mais, ce mardi, en conférence de presse, le manager Sébastien Calvet a tenu des propos rassurants : "Le dernier test, c'était notre entraînement collectif avec opposition de ce mardi matin. S'il y avait eu des bobos ou des souffrances par rapport aux blessures, ça aurait remis en cause la compétition. Aux dires du staff médical, Mathis n'a pas senti de problèmes à sa cheville, comme Zaccharie Affane à son épaule"

Contre le Japon, les deux brivistes ont inscrit un essai chacun, Mathis Ferté auteur d'un très beau cadrage-débordement à la sortie des vestiaires, et Léo Carbonneau à la conclusion d'un beau mouvement collectif. Mais ce sont les puissants U20 néo-zélandais qui sont attendus à Paarl ce jeudi à 13h30.