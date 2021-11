Rugby : Martin Puech prolonge au moins jusqu'en 2023 à la Section Paloise

Le troisième ligne de la Section Paloise Martin Puech va rester en vert et blanc une année de plus : le joueur prolonge jusqu'à au moins 2023 a annoncé le club ce mardi 30 novembre, il signe pour une saison supplémentaire, et une de plus en option.

Bonne nouvelle pour la Section Paloise, Martin Puech va rester Béarnais jusqu'en 2023 au moins ! Le club a annoncé ce mardi 30 novembre que le troisième ligne, également l'un des capitaines cette saison, allait continuer une année de plus, et avait également mis une option sur la saison d'après, en 2024.

Martin Puech est arrivé dans les rangs des Verts et Blancs en 2017, avec un contrat qui devait durer normalement trois ans. Il a donc décidé de rester en Béarn et de rempiler pour une saison supplémentaire, alors qu'il dispute déjà sa cinquième saison en Top 14. Il compte déjà plus de 70 matchs avec la Section Paloise, une aventure qui va continuer.

"J'ai toujours une grande envie d'apporter ma contribution à ce projet et à ce territoire qui m'ont beaucoup donné" explique Marin Puech. "Je ressens beaucoup d'enthousiasme au sein du club, et le rôle d'ancien me convient très bien".