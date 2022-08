L'Aviron Bayonnais bat Bordeaux Bègles avant la reprise du Top 14

Deuxième et dernier match amical avant la reprise du Top 14 conclut par une victoire 25-10 pour les joueurs de l'Aviron Bayonnais. Après Colomiers, les ciel et blanc se sont confrontés cette fois à Bordeaux-Bègles, l'un des adversaires les plus sérieux du championnat.