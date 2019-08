Rugby : la Section Paloise termine sa préparation par une défaite face au Racing (36-26)

Plus de 4.000 personnes ont assisté à ce match de préparation à Maurice-Trélut.

Tarbes, France

Pour se mettre en confiance, on a connu mieux... Pour son dernier match avant la reprise du Top 14 samedi prochain au Hameau face à Brive, la Section Paloise s'est inclinée lourdement à Tarbes face au Racing, 36-26. Si les Vert et Blanc ont tenu la comparaison en première mi-temps, le deuxième acte a été à sens unique.

Après un énorme ballon porté d'une quinzaine de mètres dans les 22m adverses pour rentrer dans le match, c'est Benson Stanley qui inscrit le premier essai (7-0, 5e) après une inversion de Samuel Marques et un beau travail de fixation de Votu, replacé au centre pour ce match. Mais derrière, le Racing met la main sur le ballon et occupe le camp palois pendant une bonne dizaine de minutes. Le demi de mêlée francilien Sam Hidalgo-Clyne surprend la défense en bord de ruck (7-7, 16e). Derrière la Section retrouve sa solidité en mêlée, et parvient à jouer en avançant dans la défense adverse. En bout de ligne Fumat décale Erbani qui marque (12-7, 24e). Le Racing revient immédiatement au score après plusieurs fautes paloises, avec un essai de Dupichot (12-12, 28e). La Section a le ballon mais beaucoup de passes approximatives laissent des occasion de contre au Racing qui en profite par Imhoff pour virer en tête à la pause, 19-12.

En deuxième période, le Racing attaque fort en inscrivant d'entrée un essai par Dupichot (47e), après un ballon récupéré sous une chandelle par Dulin, sous le nez de Tom Taylor. La Section Paloise ne voit pas le ballon pendant plus de dix minutes et les Franciliens marquent encore par Chavancy (31-12, 54e). Avec orgueil, et grâce à un pack à nouveau dominateur, la Section inscrit un nouvel essai par Adriaanse (31-19, 71e), puis par Taylor après plusieurs vagues d'assaut... un peu court pour revenir dans le match (31-26, 77e). D'autant que Lafond marque un tout dernier essai pour sceller le score.

Après une victoire face à Mont-de-Marsan (31-12) et une défaite à Bayonne (20-12), c'est donc par une nouvelle défaite que les Palois clôturent leur préparation. A chaque fois la deuxième mi-temps aura montré des signes de fléchissement, de quoi travailler encore, avant le premier match de Top 14.

Les points

Section Paloise : 4 essais de Stanley (4e), Erbani (24e), Adriaanse (70e), Taylor (75e) ; 3 transformations de Taylor (5e, 71e, 77e).

Racing 92 : 6 essais d'Hidalgo-Clyne (15e), Dupichot (28e, 47e), Imhoff (38e), Chavancy (53e), Lafond (80e) ; 3 transformations d'Hidalgo-Clyne (16e, 39e), Iribaren (54e).

L'équipe de la Section Paloise

15. Taylor ; 14. Fumat (Pinto, 62e), 13. Stanley (Nueno, 62e), 12. Votu (Barrett, 70e), 11. Septar (Pourailly, 62e) ; 10. Hastoy, 9. Marques (Le Bail, 28e ; Daubagna, 56e) ; 7. Ugena (Tagitagivalu, 56e), 8. Erbani (Habel-Kuffner, 62e), 6. Puech (Gunther, 62e) ; 5. Metz (Delannoy, 63e), 4. Marchois (Pesenti, 40e) ; 3. Boughanmi (Hamadache, 32e ; Adriaanse, 68e), 2. Lespiaucq (Rey, 63e), 1. Pointud (Moïse, 48e ; Calles, 75e).