Orléans, France

Si le RCO parvient à obtenir son ticket pour les play-offs de fédérale 2, son adversaire est déjà connu : Rennes, leader de la poule 1. Mais pour obtenir le droit d'affronter les Bretons, encore faut-il se qualifier, et ainsi remplir l'objectif du club cette saison.

Au moment de cette avant-dernière journée, les Orléanais ont encore leur destin entre leurs mains : battre Epernay cet après-midi, en empêchant le club de la Marne de prendre le bonus défensif, et enchaîner avec un succès à Ris Orangis lors de la dernière journée. Mais en cas de défaite ce dimanche, le RCO dira adieu à la phase finale.

Dernier match à domicile pour Franck Cohen ?

L’entraîneur Franck Cohen, au club depuis 16 ans, pourrait donc disputer son dernier match au stade des montées, le club ayant décidé de se séparer de lui à la fin de la saison. Alors forcément, il y a un peu d'émotion avant cette rencontre particulière. "Des émotions, oui, mais de la pression, non", confie Franck Cohen. "Je vais essayer de faire mon travail comme il faut. Mon job, c'est d'emmener cette équipe vers la qualification, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Ce n'est pas une excuse, je l'ai dit aux joueurs il y a 3 semaines / 1 mois, rien ne nous empêche de jouer au rugby et de nous entraîner. A nous de nous focaliser là-dessus. Mais forcément, après 16 ans au club, dont 12 en tant qu'entraîneur de l'équipe première, il y aura un peu d'émotion, et j'espère qu'à la fin du match, elle sera positive."

"Pas une finale" - Franck Cohen

Ce possible dernier match à domicile pour Franck Cohen peut-il être un surplus de motivation pour ses troupes ? "J'ose espérer que ça puisse l'être", explique-t-il, avant de poursuivre : "Mais la motivation première, pour les joueurs, elle doit être intrinsèque, avec l'envie de se qualifier. Je ne sais pas si je dois les amener sur l'émotion, il faut vraiment se focaliser sur le contenu et qu'on soit concentrés."

L'entraîneur réfute le terme de finale pour ce choc face à Epernay. "Ce n'est pas une finale, parce qu'après il y en aura encore une autre (face à Ris Orangis). On est plutôt dans une Coupe de France, avec deux matchs. Celui-ci, contre Epernay, on sait que si on le perd, il ne nous restera qu'un match amical à jouer ensuite. Mais si on le gagne, il nous restera encore un match de coupe pour aller affronter le plus gros morceau de la Fédérale 2, Rennes."

RCO / Epernay, ce dimanche après-midi à 15h, au stade des Montées.