Rugby: match nul à domicile pour le premier match de la saison du VRDR face à Bourgoin

Match nul 13 partout entre le Valence Romans Drôme Rugby et le club de Bourgoin-Jailleu. Les deux équipes de Fédérale 1 ELITE s'affrontaient ce samedi soir au stade Guillermoz de Romans. Nos rugbymen ont dominé pendant la première partie mais se sont vite fait rattraper par les Berjalliens.

Premier match de la saison ce samedi pour le Valence Romans Drome Rugby (VRDR) au stade Guillermoz de Romans. Les drômois affrontaient le CSBJ, l'équipe de Bougoin-Jailleu, un gros morceau de la poule fédéral 1 ELITE : 13 à 13 pour les deux équipes.

Nos rugbymen ont dominé toute la première mi-temps, ils ont ouvert le score sur une pénalité, puis ont marqué un essai mais ils se sont vite fait rattraper par les Berjalliens en deuxième mi-temps.

Mi-temps à Romans le @VRDRrugby domine le @CSBJ_Officiel 10 à 3 pour les drômois 💪🏼 ! pic.twitter.com/pe5xwGleQ9 — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) September 16, 2017

Leur manager, Johann Authier arrivé cette année d'Oyonnax où il a fait monter le club en Top14, est mitigé sur cette première étape du championnat, il a quelques regrets sur le match.

Le talonneur du VRDR, Thomas Larrieu, ne cache pas sa déception après le match. "C'est vraiment dommage de commencer par un match nul à la maison alors que vu la première mi-temps, on aurait pu prendre davantage de points d'avance et se mettre à l'abris plus tôt".

"Il reste 19 matches, rien n'est perdu et on n'a quand même pas perdu celui-là non plus. Il faut se remettre au travail et se rattraper" Thomas Larrieu, talonneur du VRDR

Joueurs et entraîneurs sont donc mitigés sur ce premier match à domicile, mais dans les gradins, les supporters, environ 3.500, étaient ravis de retrouver leur équipe.

Les supporters du VRDR contents de retrouver leur équipe samedi à Romans Copier

Le prochain match du VRDR est le dimanche 24 septembre, à l'extérieur, face à Rouen.