Rugby : Maxime Chalon, l'ancien demi-de-mêlée briviste devenu arbitre de Top 14

Maxime Chalon a eu plusieurs vies. Celle d'abord de joueur de rugby. Né à Blois, il sera pourtant formé au CA Brive durant les années 1990. Une décennie dont il garde des souvenirs encore vivace. "J'étais au centre de formation, dans la génération de gars comme Cédric Heymans" se remémore-t-il. "C'était le début du professionnalisme. L'ère Laurent Seigne, où le CAB était l'un des deux clubs avec le Stade Toulousain pourvoyeurs d'internationaux." Il passera pro en 1999.

Un scientifique sur le terrain

A 29 ans, il stoppe sa carrière, après avoir bourlingué à Bordeaux ou encore Périgueux, au CAP. Il s'installe en Dordogne où il devient informaticien pour le Conseil départemental, "ma deuxième passion" sourit-il. Une passion qui l'aide de temps en temps dans son travail d'arbitre. _"L'arbitrage, ce n'est pas noir ou blanc, pas binaire comme l'informatique. Mais, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes concentrés à tel point que v_ous êtes toujours en train de calculer, de calculer" souligne le scientifique, à qui on a déjà reproché d'être trop "binaire" dans son arbitrage. "Je me bats contre ça encore aujourd'hui" raconte-t-il.

Arbitre depuis sept ans, et son premier match (Toulouse-Oyonnax, le 16 août 2014), Maxime Chalon a arbitré de beaux matchs. Les demi-finales de Pro D2, la finale de Top 14 entre Clermont et Toulon où il est juge de touche...etc... Mais il n'a jamais arbitré Brive en match officiel. Etant licencié au comité de Limousin, ça ne se fait pas. "En revanche, je l'ai fait en match amical, contre le Racing l'été dernier.

"C'était super de fouler à nouveau la pelouse sacrée du Stadium."

Maxime Chalon lors d'un Clermont-Castres en 2015 © Maxppp - Thierry Larret

Son statut d'ancien joueur l'aide parfois en tant qu'arbitre. "Je sais ce que ressentent les gars. Et puis, c'était beaucoup plus simple de se retrouver au milieu de 30 joueurs, devant des milliers de spectateurs. En tant qu'ancien joueur, c'était beaucoup plus simple." Mais, cela lui pose aussi quelques problèmes.

"Moi, j'avais trop ce côté joueur 'la règle c'est la règle'. Quand on est arbitre, il faut voir le gris, pas juste le blanc ou le noir".

Ce samedi, le périgourdin d'adoption sera au centre du terrain pour le match La Rochelle-Toulouse. Et, comme d'habitude, il ne ressent aucune pression particulière. Mais, si vous lui demandez à la fin du match quel temps il fait, sachez qu'il sera incapable de vous le dire. "Je suis dans ma bulle, dans ma concentration". Même s'il sait que les arbitres ne sont pas infaillibles, il combattra les erreurs le plus possible. Comme dans son métier d'informaticien. Finalement, Maxime Chalon combine trois vies passionnantes en une seule.