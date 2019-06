Rugby : Mohamed Boughanmi le pilier du Stade Rochelais s'engage pour deux ans avec la Section Paloise

Arrivé en 2016 au Stade Rochelais, le pilier droit jaune et noir s'engage pour deux saisons avec la Section Paloise. En forte concurrence à son poste à La Rochelle, il part en Béarn pour un peu plus de temps de jeu.

En rugby, c'est maintenant officiel, le pilier du Stade Rochelais Mohamed Boughanmi s'engage pour deux saisons à la Section Paloise. C'est le président du club béarnais qui vient de confirmer cette signature, avec celle également de Lucas Pointud le pilier gauche de Toulouse.

Boughanmi a beaucoup moins joué cette saison à La Rochelle

Boughanmi était arrivé en 2016 à La Rochelle. Fréquemment utilisé lors de ses deux premières années, il a beaucoup moins joué cette saison. 6 feuilles de matches, pour aucune titularisation. Au Stade Rochelais, plusieurs joueurs couvrent ce poste de pilier droit. L'international Uini Atonio, Arthur Joly l'ancien agenais et Puafisi, l'ancien joueur de Brive.

Avec Pointud et Boughanmi, Pau a clôturé son recrutement. La Section avait enregistré les arrivées du 2e ligne d'Agen Denis Marchois, du centre de Montpellier Alexandre Dumoulin, du pilier tongien du Stade Français Siegfried Fisi'Ihoi, de deux Brivistes, le 2e ligne fidjien Dominiko Waqaniburotu et le demi de mêlée Samuel Marques, ainsi que deux All Blacks, l'arrière Ben Smith et le 3e ligne centre Luke Whitelock.