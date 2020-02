Rugby, Mont-de-Marsan à Béziers, les guêpes pour piquer le chameau

Deux sorties pour finir le bloc en cours.

SMR, "matier" pour ne rien regretter - SMR pro

Dans une semaine les montois iront visiter Rouen, actuel avant dernier, dans un affrontement qui vaudra peut- être de l’or pour les deux équipes. Mais au stade, sans jeu de mots, où en sont les bipèdes gascons, la sortie de ce vendredi soir à Béziers vaut tout aussi cher. Patrick Milhet et la direction technique du club jaune et noir ont posé les conditions d’une hypothétique et très inespérée qualification : gagner tous les matchs à domicile, il en reste quatre, et aller chercher des provisions, comprendre des succès, hors de Boniface. Cela parait possible à Montauban début avril, cela est indispensable à Rouen et d’abord ce soir à Béziers. Faute de quoi, et seulement sur ces deux premières rencontres à venir, tout espoir de bien terminer serait nul et non avenu. A l'aller le 22 novembre dans des conditions climatiques pénibles les gascons s’étaient bellement imposés 30-10 avec trois essais en sauce gasconne épaisse et savoureuse. A refaire!

Béziers en appétit

Chameau de "bittère", attention danger - ASBH pro

Les héraultais vivent eux une temporada tout aussi irrégulière que les landais. Les Bitterois connaissent une saison assez médiocre par rapport aux intentions affichées. 11ème avec 44 points, les héraultais ont signé dix victoires et ils sortent d'une défaite très honorable, 25- 21, à Oyonnax, dimanche dernier. Les languedociens à la peine donc en cette deuxième partie de ce championnat , trois défaites le mois dernier dont deux revers à domicile contre Nevers ,17-44, et Grenoble, 16-25- et une délaite à Colomiers, un sévère, 25-0. C’est allé légèrement mieux sur les derniers matchs avec une victoire à Rouen puis à domicile contre Aurillac et ce très bon point de bonus défensif obtenu à Oyonnax. Attention donc, si le chameau "tchanque", les biterrois savent se relever, sont plutôt en forme, et doivent à leur public et à leur direction une copie exemplaire face au Stade. Il faut noter que les hommes de David Aucagne ne sont tombés qu’à trois reprises sur leur pré de la Méditerranée. Et le climat actuel en" bitèrre", dans un club qui vit certes d’incessants soubresauts et crises, avec une pression importante de la rue, est justement de trouver rapidement un apaisement au moins relatif, lequel passe par une victoire du chameau ce soir face aux guêpes.