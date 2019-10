Rugby, Mont-de-Marsan à l'épreuve de Perpignan, match de référence?

Département Landes, France

Grosse équipe, l’Usap est dans les clubs pour la remontée en Top 14. Coté montois on attend enfin un match de référence à l’extérieur qui soit de nature à affirmer la qualité du 15 gascon.

Mo Khribache, talon sans peur © Radio France - Pab

Attention Usap ça pique ! Les catalans sortent d’une grosse production à Aurillac, ils ont mis 41 pions aux cantalous qu’ils ont asphyxiés. Mais même pas peur les montois qui savent que s’ils partent en Roussillon avec le trouillomètre à zéro ils sont certains de se faire écrabouiller. Et donc objectif cohérence et sérieux pour les guêpes qui restent sur une production intéressante face à des montalbanais certes diminués. Mont-de-Marsan a maqué six essais, des qui comptent, mais il ne faudrait pas surtout surévaluer cette production . Le match de samedi dernier a laissé, au-delà du score flatteur, entrevoir encore des carences et des moments de grand mou. La discipline sera élément primordial de la sortie en Catalogne. La cohésion également. Subir dans Aimé-Giral c'est périr, assurément.

Naituvi, Wakaya, paire d'as fidjienne © Radio France - Pab

L’Usap de son côté va devoir se passer de son ailier néo- zélandais George Tilsley et de son autre cavaleur Pierre Lucas. Une attaque catalane décimée dans la mesure où Jean- Bernard Pujol, ailier lui aussi, n’est pas encore totalement remis d’une entorse. Au total quinze joueurs perpignanais sont en souffrance ou "out "pour le match. Pour autant l’USAP reste sur deux victoires consécutives ce qui ne lui était plus arrivé depuis dix-sept mois. Ce vendredi soir il va pleuvoir sur Aimé- Giral, ce qui risque de réduire les capacités de jeu au large. Énième épisode donc à prévoir de la guerre des gros.