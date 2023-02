Rugby, Mont-de-Marsan à l'épreuve des pruneaux !

Il s’agit du quatrième match d’un bloc long de six rencontres, durée inédite.

Battus par Aix- en- Provence vendredi dernier, les provençaux qui ont même pris le bonus offensif à Boniface, les montois vont avoir fort à faire à Agen. Agen qui justement avait été la première équipe à battre les montois sur leur pré, 33-11, le 20 octobre dernier. Agen, qui, lors de la dernière journée, est allé chercher un joli bonus défensif à Grenoble, les dauphinois sixièmes du classement et autres prétendants sérieux aux phases finales. Agen est donc en forme. Et cela n’est certes pas une bonne nouvelle pour les montois. En neuf matchs disputés dans la cathédrale d’Armandie les pruneaux sont tombés trois fois, devant Grenoble et Colomiers lors de deux premières journées, face à Oyonnax mi-novembre. Depuis, le SUA ne bronche pas sur son pré. 13è au bout de la saison dernière les lot- et- garonnais ont définitivement digéré leur terrible passage en Top 14 lors de la saison 2020 au terme de la laquelle ils avaient été relégués sans avoir pu gagner un match. Agen a bien des vertus emmené par Bernard Goutta, manager à fort caractère. Le catalan, fils de harki, qui a débuté le rugby à 13, file une honorable carrière après avoir bagarré comme 3è ligne à l’Usap, Colomiers, et Clermont. Goutta dispose d’un effectif solide, mais aussi fort de sa jeune génération. Deux agenais, les piliers Pakihivatau et Jouvin ont été appelés pour disputer le tournoi junior. Et le SUA récupère son capitaine Vincent Farré. Méfiat par dix ! Agen a garde prétorienne, Buttin, Desmaison, Demotte, Erbani, Hamadache, Lamoulie, Tolot, on connait. Et leurs comparses sont tous durs au mal au mal, durs à jouer et revanchards. Pour Rémi Talès, entraineur des lignes arrières montoises Armandie reste un endroit hostile qui depuis plus de trente ans n'a jamais été très favorable aux gascons. Les joutes entre les deux équipes sont généralement sévères. Mont-de-Marsan par ailleurs s’était fait étriller à l’aller dans Boniface. Cédant pour la première fois de la saison sur son herbe. Et le public très chaud d d’Agen est une donne incontournable quand on prépare le match. Or donc les montois savent où ils mettent les crampons, dans l'enfer d'Armandie, stade magnifiquement refait mais enceinte hostile.

Raphaël Robic ou la jouvence montoise

Il aura vingt deux ans en mai prochain. Il n’aime rien tant que la culture du sud- ouest et il vient de signer son premier contrat professionnel avec le Stade Montois. Le jeune 3è ligne appartient à la génération montante du SMR. Il est marrant Raphaël Robic, un breton de souche né à Bordeaux qui se revendique girondin et n’aime rien d’autre que la culture Sud-ouest qu’il arbore comme étendard. Un gamin né au rugby par son ancien professionnel de père, trois quart recyclé 3è pompe passé par Agen et Biarritz. Le Robic junior, Raphaël, ange blond souriant, est porté au 15 à Vannes à l’âge de cinq ans. Puis sa famille déménage encore et il tâte du cuir à Tyrosse et ensuite à Dax avant que d’atterrir dans Boniface en 2018. Où donc il vient de parapher son premier contrat pro. International des moins de 20 ans Raphaël Robic fait partie de la nouvelle génération montante de l’école montoise avec Baptiste Canut, Dino Casadeï, Matteo Lalanne, Theo Cortes ou Harrison Obatoynbo. Hors rugby le Robic est un calme débonnaire, garçon casanier, amateur de soirées tranquilles. Attachant gamin!