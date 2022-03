Rugby, Mont-de-Marsan, à la couenne et aux tripes !

Montauban , comme prévu, ça pique!

Opération on ne change rien à Boniface. A savoir, pas question de revenir sur l’invincibilité à la maison. Retour d’une victoire quasi historique à Agen, inédite depuis trente ans, les montois étaient inspirés de ne rien laisser espérer comme miettes à Montauban. Les tarn-et-garonnais, eux, visent la qualification pour une tranche de quart. Et c’est là encore une équipe qui ne va pas forcément tout à fait bien aux guêpes. Montauban, 52 points, le Stade, 78…l’écart parait abyssal. Mefiat ! Des pénibles les vert et noir. Des rugueux, des embrouilleurs de ballon. Qui disposent en Jérôme Bosviel d’un ouvreur majeur, maitre à jouer, cogneur de ballon hors pair, buteur énervant de talent. et d'un paquet de gros, solide, et des coureurs de fond, aussi, qui savent slalomer dans les défenses et prendre la tangente. Le 21 octobre lors du match aller, les montois étaient tombés dans Sapiac, 21-18. Leur 2è défaite de la saison. Rageante car pas forcément présentative du niveau de jeu gascon. Montauban est constitué copieux, avec des spécimens que l’on connait bien : entre autres, les 2è ligne Dan Malafosse et Maselino Paulino, anciens montois, et le centre Maxime Mathy, dacquois entre 2011 et 2015.

Rêve en vert

Les montalbanais qui sont entrés dans Boniface avec l’espoir de tenter un coup. Montauban qui n’a pas souvent réussit aux montois. On sait! Assertion encore confirmée par un match âpre, disputé et difficile. Montauban qui a Jérôme Bosviel, un joueur dangereux qui régule le jeu au pied, un « serial buteur » . Et avec en Franck Pourteau, un copier - coller, bel avatar, deuxième pointure de qualité et second ouvreur d'efficacité. Montauban, de toute façon, équipe dure au mal. et qui cogne! Constat, une nouvelle fois. Avec encore pourtant dans ce contexte pas commode trois essais estampes à la clé des cavaleurs montois. Le coup dur de la soirée, hélas, la blessure de l’ouvreur essentiel gascon, Willie Du Plessis, touché à la cheville gauche. L’indispensable maitre à jouer sud- africain doit passer une radio pour déterminer la nature du mal_. _Victoire cependant heureuse et méritée, au final, des montois 27-23.

Leo Cedaro, grodses pognes, énormes envie © Maxppp - Thibault Toulemonde

Mont-de-Marsan, à l'envie d'un groupe solidaire.

Pour le reste, un match âpre, rugueux, un affrontement de mecs, comme il fallait s’y attendre, avec une équipe montalbanaise qui a ses qualités propres. Et des alles aussi, comme les hors-jeu systématiques et les contre- rucks limites, jamais sanctionnés par un arbitre fantasmagorique. Les montois évitent le piège à la couenne, à la tripe et au mordant. Avec un Léo Cédaro, deuxième ligne tranchant dans ses charges et ses duels. Trois essais pourtant aussi. Formidable le premier par Naituvi sur une pénaltouche récupérée par Wavrin, en l’air, puis Mensa qui passe opportunément par le le sol, puis enfin claquette magique de Du Plessis pour l’ailier fidjien. La deuxième réalisation est consécutive à une récupération de Goneva ensuite servi par un caviar de Coly. Enfin à la 57è, passe au pied maline de Laousse-Azpiazu sur la largeur, Goneva encore lui qui caracole dans le couloir sur quarante mètres et file l’offrande à Du Plessis qui aplatit en coin. Et se blesse. Mont-de-Marsan enquille sa quatrième victoire d’affilée sur le bloc. Dans la douleur. Et le bonheur. Grace aussi au pied de Coly. Et à la volonté générale de la troupe.

Mont-de-Marsan récupère aussi peu à peu son monde qui encombrait l’infirmerie ou hors forme. Tauleigne, Bultel, Laval, Ostreikov, Lisena, Montagner, Even, Espagnet, Sayerse sont opérationnels ou sur le coup de l’être. Seul le 2è ligne anglais James Voss, retour du Cers à Capbreton, a encore des lignes à tirer pour se remettre en jambes. C'est tout bon pour la suite en attente de l'état de Du Plessis.

Le Stade qui reste leader de Pro D 2, avec 82 points, quatre d’avance sur Oyonnax, et sept sur Bayonne. Prochain match jeudi, sortie à Bourg-en-Bresse, actuel 14è.