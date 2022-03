Rugby, Mont-de-Marsan à la manœuvre face à l'Aviron

Le contexte

Après ce choc il restera ensuite cinq journées à disputer avant les phases finales. Cette rencontre peut donc permettre aux gascons de renvoyer leur principal concurrent à distance encore plus grande. Mais le plus important c’est de marquer les esprits en conservant l’invincibilité à domicile. Souvenir heureux ! 33-14, quatre essais montois qui s’imposent avec panache et sans discussion possible dans Jean-Dauger soudain muet. Les montois ont fait forte impression ce 5 novembre dernier en châtiant les bayonnais que l’on disait alors en route presque tranquille pour le Top 14. Au regard de leur effectif pléthorique. Et de leurs objectifs revendiqués. Du Plessis et Coly à la manœuvre magistrale, un pack de tous les diables et des galopeurs qui galopent, les montois ce jour d’automne ont expliqué à l’ovalie que leur statut et leur ambition n’étaient pas galvaudés. Dans Boniface les montois ont ensuite battu voire meurtri la totalité de la concurrence. Ce soir remet un peu les pendules régionales à l’heure d’été. Dans un climat hivernal. Qui sera peu propice aux actions au large. A priori. Les bayonnais, qui sont talonnés à deux longueurs par Oyonnax qui reçoit Bourg- en-Bresse, 13è, savent qu’il va falloir faire exploits au pluriel pour conserver leur chance de disputer une demi-finale à domicile. Les montois, eux, sans Du Plessis ni Alvès mais avec tout le reste de la belle bande ont juste envie de faire comprendre aux basques que Boniface et terre hostile à l’étranger. Une victoire montoise serait significative. Et assurerait les rayés de disputer leur demi-finale sur leur pré.

Nacani Wakaya, grand galopeur prêt à la course © Radio France - Pab

Quel match ?

Une certitude, la météo ! Humide et froid pour le moins. Cela pourrait déterminer quelques évidences dans le jeu des deux équipes. Que l’on sait portées sur l’offensive même si les montois, deuxième meilleure attaque derrière Oyonnax, sont un poil plus probants que les basques. La défense de l’Aviron, quant à elle, est plus poreuse que celle des gascons. Mais des deux côtés la solidité et la rigueur sont les maitre-mots. Et la tactique. Avec deux conceptions. Celle des montois est transcendée par Stéphane Prosper, fin stratège, qui fixe le jeu là où on ne l’attend pas. Déconcerter l’adversaire, créer de la fixation notamment par la gestion au pied, du mouvement puis envoyer la cavalerie légère. Les basques ont pour eux un effectif quasiment de Top 14 et bien sûr la grosse envie de revanche après la fessée reçue à Dauger au match aller. Les bayonnais sont en forme. Yannick Bru, patron technique des azur et blanc, a récupéré beaucoup des blessés. On a densifié encore le groupe déjà formidablement épais. Les basques ont trois options. Ne pas jouer, ne pas s’exposer, attendre, laisser venir les montois, ou alors engager tout de suite l’affrontement par les gros devant, ou enfin mettre de la pression avec du jeu au pied répété pour contraindre les rayés à relancer, à sortir de leur base