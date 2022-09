Rugby, Mont-de-Marsan atomise Oyonnax

Oyo, pas pour de rire!

Il fallait cela, une rencontre au sommet. Et au final, n match intense que le montois ont dominé totalement. Devant une forte et belle assistance. Morale tout de même: Oyo c’est gros et ça le restera. Et cela n'enlève rien au fait que les gars de l'Ain ne sont pas perdreaux de l'année. Et cela rajoute encore à la qualité de a copie rendue par les jaune et noir! Mais les joueurs du Haut Bugey ont pris sacré leçon de rugby dans Boni. Pendant quasiment toute la rencontre. Le premier essai est pourtant pour eux. Après quatre minutes de jeu, Ravouvou, fusée fidjienne de la « Plastic vallée », récupère un ballon qui traine en milieu de terrain, perce et file. Magistral, inspiré., ça c'est rugby ! Du grand Mendes Ravouvou ! Coup de froid sur Boni. Mais voilà, dix minutes plus tard Laousse- Azpiazu initie une action formidable sur quatre vingt mètres. Naituvi file dans le couloir, échange avec Loustalot pour chistera du demi- de- mêlée malin montois, retour au fidjien du Moun qui cavale dans l’en- but et plonge. Un chef d’œuvre ! La suite ?...C’est un essai casquette mais ô combien opportuniste de De Nardi qui se joue d’un cafouillage du dernier défenseur de l’Ain. C’est encore Pépite De Nardi qui à la trente huitième joue au pied pour lui-même et va marquer, irrattrapable, après un sprint de cinquante mètres. Le Stade a empêché Oyo de jouer par une stratégie et une maitrise remarquables. Le travail de sape des montois, ce labeur maitrisé incessant, dans la défense, l’organisation tactique, la main mise du pack, ces avants détonants, qui font corps, tous, qui jamais n'ont cédé, tout a concouru à la victoire sans discussion des guêpes. L'essai oyonnaxien sur la sirène suite à un ballon porté ne changera rien à l'œuvre générale. Le Stade Montois a frappé. Fort. Dans un match encore hélas marqué par un arbitrage incohérent, erratique, incompétent et malaisant.

Au classement les montois sont premiers avec un point d’avance sur Grenoble. Prochaine rencontre 5è et dernière journée du premier bloc, vendredi 23 septembre, déplacement à Montauban actuel 11è.