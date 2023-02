Rugby, Mont-de-Marsan atomisé par Aix

Donc, pour les montois l’objectif était de réitérer et de faire fructifier leur brillante prestation gagnante d’il y a une semaine à Oyonnax. Au final défaite totale des montois, battus 28-12

Et cela face à une équipe aixoise mal classée, mais bien en dessous de son potentiel. Bien sûr il avait été dit et répété qu'il ne faudrait pas renouveler les erreurs et les atermoiements du match face à Massy, dernière réception en date dans Boniface. Aix a plus de virulence et de valeur ajoutée que les franciliens. Donc ce que demandait la direction technique montoise à son groupe c‘est de rester concentré, de respecter l’adversaire, grave erreur commise à l’endroit des montois par les oyonnaxiens, de ne pas baisser le volume. Pour le reste…en surface les provençaux sont loin derrière à leur entré dans la cité aux trois rivières. Aix a gagné à Béziers et Grenoble mais sort d’une énorme taule à domicile infligée par les héraultais revanchards de l’ASB. 44-25 la semaine dernière ! Un traumatisme pour un club qui aspire à jouer les premiers rôles. Alors, équipe en révolte ou en piteuse soumission que celle menée par le tonitruant Mauricio Reggiardo, ancien pilier international argentin en poste depuis trois ans. Au match aller Provence Rugby s’était imposé sur son synthétique 20-19 le 17 novembre. Mais c’est à partir de ce match perdu de peu que le stade montois a construit sa remontada. Attention au trop de certitudes. Aix dispose d’un effectif pas à la hauteur de sa qualité actuelle certes mais constitué. Et avec un arrière et sacré buteur, Florent Massip, qu’il ne faut pas laisser jouer avec le tee.

Plout, plouf et replouf!

Le non match, l’accident industriel, le jour sans. Voilà. Point barre. L'histoire.... Le Stade Montois a échoué en tout et pour tout. Dans l’engagement, dans l’œuvre générale, dans la construction et dans les tentatives de finition. Dans les constructions inabouties d’un jeu sans jus, sans réussite, sans matière. Sans âme. Les gascons contenus, confinés, renvoyés dans leur territoire exigu par des provençaux conquérants, opportunistes, efficaces et réalistes, et qui ont osé. Qui marquent trois essais et de belle facture, des petites œuvres somptueuses, créées et inspirés. Trois fois à dam en trente-huit minutes ! 22-6 aux citrons amers. La deuxième partie n’est pas plus efficiente. Tout part en quenouille. Garrault prend un carton rouge, l’arbitrage est flottant. Le Stade joue en reculant devant six mille paires d’yeux incrédules. Les transmissions ne se font pas, les rayés sont à côté du sujet. Collection d’en- avants, passes inabouties, reculades, fautes multiples, même Rasaku y va de ses ballons tombés, la touche est contestée, les mêlés sanctionnées. Autre chose ? Ben non. Juste une sale soirée à oublier.

Aix prend le bonus offensif. Deuxième échec à domicile cette saison des gascons après leur défaite devant Agen. Agen qui accueillera Mont-de-Marsan dans une semaine.

Au classement le Stade Montois est toujours deuxième mais ne compte plus que quatre points d’avance sur Agen et Biarritz.