Rugby, Mont-de-Marsan au bout de l'ennui

Au final : victoire sans panache du stade montois 23-7 au terme d’un très pauvre match ennuyeux. Un bromure !

ⓘ Publicité

Le Stade montois a remporté hier soir sa sixième victoire consécutive. Et reste dauphin d‘Oyonnax qui cavale loin devant. Mais à quel prix ! Et dans quelles conditions ! Et dans quel triste rugby !

A vaincre sans brio on triomphe sans gloire. Les gascons seront bien avisés de réviser leur rugby, d’afficher d’autres i****ntentions et de mettre les casques à pointes dans deux semaines pour sortir dans l’Ain. Car la copie rendue ce vendredi soir dans le froid humide de Boniface est proche du grand médiocre pour ne pas dire plus. Les massicois ont pris trois cartons jaunes et ont joué les dix dernières minutes à treize sans pour autant que les montois soient capables de bénéficier de la supériorité numérique et de marquer. Les franciliens, eux, se sont eux battus vaillamment jusqu’au bout, allant jusqu’ à bousculer des montois atones, hagards, asphyxiés, sans ressource. Les deux essais stadistes opportunistes et chanceux ne reflètent en rien la partie. Le premier avantagé par un carton jaune. Le second sur interception, œuvre du seul ailier Rasaku, au terme d’une course solidaire de quatre-vingt mètres. La seconde mi-temps est même une pénitence. Trois points en tout est pour tout. Au profit d’un pauvre Stade Montois sans envergure. Seul, encore une fois Nicolas Garrault est à sortir de la pauvreté collective. Et Baptiste Canut, demi- de -mêlée de 20 ans donc c’était la première titularisation.

Mont-de-Marsan reste 2è avec 4 longueurs d’avance sur Biarritz, le 3è. Les montois qui dans quinze jours sortiront chez le puisant leader Oyonnax