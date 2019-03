Rugby, Mont-de-Marsan au pied de la forteresse

Département Landes, France

Il reste 6 journées à disputer et de l’avis général comme de celui des coaches montois il faut s’imposer au moins trois fois pour valider le ticket.

David Auradou, le coach des avants montois, met en garde. Le Stade est talonné par Vannes chez qui les montois iront jouer la dernière journée. "Le classement est serré" réaffirme le grand Bibi. "Et Carcassonne est équipe difficile". De son côté Christophe Loustalot, demi- de- mêlée du Stade, attire l'attention sur le fait que Carcassonne a modifié son style. Gros devant comme toujours les audois ont développé leur jeu arrière.

Faire barrage ! © Maxppp - Pascal Bats

Christian Labit et Mathieu Cidre les deux techniciens audois savent,eux, que pour espérer entrer in fine dans le gratin du top 6 il va falloir batailler. Les autres jaune et noir reçoivent rois fois d’ici le terme. Des équipes à leur portée. Ils vont certes sortir à Brive, un cador, mais aussi à Colomiers qui est dans les choux et Massy, dernier du peloton. Mefiat pourtant! Carcassonne n’est plus cette équipe « bourinasse » que l’on a connue. Si le pack reste très solide, truqueur en diable et roué, les lignes arrières sont probantes. En exergue un joueur dans le collimateur des montois pour son talent et sa vivacité, l’ouvreur Gilles Bosch. Le Perpignanais formé à l’USAP, passé par Grenoble, est en pleine forme. 251 points marqués au pied, quatrième meilleur réalisateur de Pro D 2, mais aussi capable de relances incisives et d'un jeu vraiment ouvert.

Attention cet homme est dangereux! - USC pro

Et puis Carcassonne, 10è, n’est pas vraiment à sa place tant l’effectif est sérieux. Avec des joueurs très expérimentés comme les piliers Ursache ou Dréan, le talonneur Romain Manchia, le 3è ligne Luc Barba. Avec encore Josh Valentine et Mathieu Sidobre à la mêlée. Et des attaquants qui vont vite, Lescalmel, Pili, Lima, Brady, Jasmin ou McMahon. Il ne va pas falloir être attentiste face à un groupe tactique. Les montois vont devoir mettre la main sur le ballon. Sauf à se faire châtier.

Le quinze audois a connu l'échec sur ses trois dernières sorties à Bayonne , Oyonnax et Angoulême mais en obtenant le bonus défensif. Les Audois ont aussi cédé deux fois à domicile cette saison contre Oyonnax en décembre dernier puis contre Montauban fin janvier. Depuis ce dernier dérapage sur leur pelouse, les audois ont battu Nevers, 49-12, avec le bonus offensif , siouplait, puis Biarritz, 21-20, début mars.

Même si les Montois s'étaient imposés à Boniface devant Carcassonne 30- 14 mi-décembre, les compteurs sont remis à zéro, le match de ce vendredi s'annonce à la fois compliqué mais aussi décisif. Sachant que les montois n'ont toujours gagné qu'un seul match hors de leurs bases , à Montauban, il y a bien longtemps.

Rencontre en direct sur France Bleu Gascogne à 20h.