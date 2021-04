Rugby,Mont-de- Marsan bat le BO et sort la tête de l'eau

Les basques 3è et n’avaient rien à perdre en venant dans la préfecture des Landes.

Assurés qu'ils étaient de conserver leur classement. Une question se posait tout de même: le Biarritz olympique venait- il à Boniface faire gros match pour assoir encore son avantage ou allait-il gérer la situation pour éviter notamment de blesser des cadres ? C’était l’incertitude qui pesait sur cette rencontre plus importante pour les landais que pour les basques. Lesquels même en cas de défaite au Moun conservaient leur très enviable place. Le BO, 3è donc, à sept longueurs de Perpignan, dauphin du leader Vannes. Le BO comptait, au coup de sifflet initial, huit points de mieux que Colomiers, 4è. Un matelas suffisamment épais et confortable pour voir venir la rencontre avec un certain détachement. Et un groupe très renouvelé avec l’absence remarquée du centre néozélandais intenable Francis Saili. Les montois eux ont avancé d’un rang dans la certitude en gagnant à Rouen mais restent à quatre bouées du premier reléguable. Si Angoulême est d’ores et déjà condamné, cinq équipes se tirent la bourrent pour garantir leur survie. Avec le Stade Montois, Aurillac, Valence, Aix, et Rouen se tenaient au matin de cette journée en quatre points. Avec des perspectives diverses. Face à la concurrence les hommes de Milhet ont à priori un calendrier légèrement plus favorable. Mais une victoire devant le BO apparaissait sans conteste comme un pas de plus important vers le maintien.

Mont- de- Marsan s’impose 20-17 avec une probante seconde période.

Les basques prennent, eux, un point de bonus défensif qui les satisfait. Les montois se mettent pour leu rpart à l’abri avec la victoire. Et donnent dans l’engagement probant et la cohérence ce qui leur a souvent fait défaut cette saison. Deuxième victoire consécutive des montois. Et deux essais « jaune et noir » par Naituvi sur un caviar et un chef d’œuvre de Goneva. Et de Latterrade sur un groupé pénétrant massif et dominateur du pack montois. Les avants landais une fois encore base du succès de l’équipe avec en exergue Brethous, Muzzio et Cedaro. Et la rentrée en deuxième période de Jose Luis Gonzales, le talonneur argentin, sacrée recrue et décidémment valeur ajoutée du groupe gascocn. Au classement les montois sont 11è avec désormais 8 points d’avance sur le premier reléguable. Ils ne sont mathématiquement pas encore sauvés mais au regard des résultats de la concurrence ils ont fait un gros pas vers le maintien. Lequel pourrait être quasiment acquis en cas de défaite de Valence dimanche devant Grenoble

Prochain match, vendredi prochain avec une sortie à Oyonnax.